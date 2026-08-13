Emergenza e Centro Lilith, tutti i servizi garantiti a Ferragosto

Il mondo del volontariato non va in vacanza, neppure a Ferragosto. L’impegno per la comunità da parte delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli resterà massimo, sia per quanto concerne l’emergenza e il trasporto sanitario sia per quanto riguarda le attività del Centro aiuto donna Lilith sia in merito ai vari settori presenti.

Per quanto riguarda i servizi di emergenza, l’associazione con sede in via XX Settembre guidata dalla presidente Eleonora Gallerini, nel giorno di Ferragosto manterrà attivo il servizio di emergenza h24, con un’ambulanza su turni con dieci volontari in servizio e, durante la giornata, effettuerà i trasporti per pazienti dializzati, con il coinvolgimento di sei mezzi attrezzati e otto volontari in servizio. Numeri, quelli relativi alla presenza dei volontari per l’emergenza, che raddoppiano se si considera anche domenica 16 agosto 2026.

Nessuna chiusura per il Centro Aiuto Donna Lilith in tutto il periodo di agosto, Ferragosto compreso: viene mantenuta la reperibilità h 24 così da garantire con continuità un servizio che rappresenta un aiuto concreto in emergenza per donne e minori vittime di violenza. Lo raccontano i numeri degli accessi che dimostrano una crescita di richieste: in particolare, dal 1 gennaio al 31 luglio 2026 sono state 211 le nuove donne che si sono rivolte al centro antiviolenza, coordinato dalla psicologa Maya Albano. Un dato significativo se si pensa che nel corso dell’intero 2025 il Centro Lilith aveva registrato complessivamente 286 nuove richieste.

Sul fronte del Gruppo donatori del sangue, coordinato da Liza Burgassi, restano attive le prenotazioni: il bisogno di sangue non conosce infatti pausa. Chi fosse interessato ad avere informazioni o a partecipare alle donazioni può contattare il 335 1019780, anche via Whatsapp, giorni festivi compresi.

In merito alla Protezione civile, restano operativi per quanto riguarda eventuali richieste di supporto e intervento volontari e volontarie, freschi fra l’altro dall’impegno di “Protezione civile in campo”, progetto promosso da Anpas Toscana. I campi estivi hanno fatto tappa a Empoli per il terzo anno consecutivo, nell’ultima settimana di luglio e nella prima di agosto, facendo registrare il tutto esaurito: per due settimane bambini e ragazzi da 10 a 14 anni di età hanno potuto conoscere da vicino che cosa significa fare Protezione civile attraverso attività, incontri e momenti di approfondimento con realtà e associazioni impegnate nel sistema regionale di emergenza.

CONTATTI - Chi avesse necessità di contattare le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli può chiamare lo 0571 9806, mentre il Centro Aiuto Donna Lilith risponde allo 0571 725156.

Fonte: Ufficio Stampa

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