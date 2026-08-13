Chianni, tentano la truffa del finto carabiniere ma i coniugi li smascherano: due arresti

Si erano finti carabinieri per entrare in casa e mettere a segno una truffa: è quanto è successo a Chianni, nel Pisano, dove un uomo di 55 anni e una donna di 38 anni, entrambi originari della Campania e già noti alle forze dell'ordine, sono state arrestati in flagranza dai Carabinieri con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. La coppia avrebbe utilizzato la tecnica del 'finto carabiniere', ma il piano è stato sventato dalla reazione delle vittime e dal tempestivo intervento dei militari. Per i è stato disposto l'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, con il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 20 alle 8.

La vicenda è iniziata intorno alle 12.40 del 12 agosto, quando un uomo ha ricevuto una telefonata sul cellulare da una persona che si è presentata falsamente come un funzionario delle Poste. Il sedicente impiegato gli avrebbe intimato di recarsi con urgenza all'ufficio postale per ritirare alcune raccomandate, descritte come particolarmente importanti per una presunta vicenda a suo carico. L'uomo, rimanendo in linea al telefono, si è recato prima alle Poste e poi in Municipio per verificare la presenza della corrispondenza. Non trovando alcuna raccomandata, ha intuito che poteva trattarsi di un tentativo di raggiro e ha avvertito la moglie prima di tornare a casa.

Una volta rientrato, ha trovato la 38enne mentre fotografava la pulsantiera del citofono dell'abitazione. Alla richiesta di spiegazioni, la donna si sarebbe qualificata come maresciallo dei Carabinieri, sostenendo di dover effettuare alcune verifiche urgenti all'interno della casa. La donna avrebbe inoltre fatto riferimento a un uomo che si trovava in auto, simulando di dover recuperare da lui il proprio tesserino di riconoscimento.

A quel punto è intervenuta la moglie della vittima, che si è presentata sulla porta di casa e ha affrontato i due, affermando di essere già al telefono con il comandante della Stazione dei Carabinieri di Chianni. Di fronte alla reazione della donna, la coppia è fuggita a bordo di un'auto, risultata successivamente presa a noleggio.

La segnalazione immediata delle vittime, accompagnata dalla descrizione dei due e del veicolo, ha permesso ai Carabinieri di intervenire rapidamente. La pattuglia della Stazione di Chianni ha intercettato e bloccato i due nei pressi dell'abitazione, mentre tentavano di allontanarsi. Dopo l'arresto, su disposizione della Procura di Pisa, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Peccioli in attesa del rito direttissimo.

L'Arma dei Carabinieri rinnova l'invito a prestare attenzione a chiunque si presenti alla porta di casa qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine o come funzionario pubblico, soprattutto quando vengono richiesti interventi urgenti o denaro. In caso di dubbi, l'indicazione è di non far entrare estranei in casa e contattare immediatamente il 112 o la più vicina Stazione dei Carabinieri.