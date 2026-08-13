Comune di San Miniato, concorso pubblico per istruttore tecnico

È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Tecnico, appartenente all’Area degli Istruttori (ex categoria C) del CCNL Funzioni Locali. Il posto è previsto presso il Comune di San Miniato, con assegnazione al Settore 5 "Lavori Pubblici e Ambiente".

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali indicati nel bando, tra cui la maggiore età, l’idoneità psico-fisica all’impiego e la patente di guida di categoria B. È inoltre richiesto un diploma quinquennale di Geometra, Perito Tecnico o titolo corrispondente, oppure uno dei titoli universitari nelle classi di laurea specificate dal bando. Sono richieste anche un’adeguata conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La selezione prevede una prova scritta e una prova orale, dedicate, tra gli altri argomenti, a lavori e contratti pubblici, sicurezza sul lavoro, edilizia, ambiente, diritto amministrativo e ordinamento degli enti locali. Durante la prova orale saranno inoltre verificate le conoscenze informatiche e della lingua inglese.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale InPA entro il 18 settembre 2026. Per partecipare è necessario disporre di un indirizzo PEC personale.

Il bando completo, il calendario delle prove e tutte le successive comunicazioni sono pubblicati sul Portale InPA e sul sito dell’Ufficio Personale Associato – UPA. Per informazioni è possibile scrivere a upa@comune.santacroce.pi.it.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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