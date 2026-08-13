A Ferragosto musei aperti: gli orari dei principali luoghi d'arte pistoiesi

Il weekend di Ferragosto offre numerose opportunità per conoscere e vivere il patrimonio culturale di Pistoia e del suo territorio. Sono molti, infatti, i luoghi di cultura che resteranno aperti, dai Musei Civici alle sedi di Fondazione Pistoia Musei, dalle chiese e dagli edifici storici alla Fortezza Santa Barbara a Pistoia Sotterranea, fino alle proposte dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Un’occasione per trascorrere il 15 agosto tra arte, storia e bellezze del territorio, scegliendo tra visite, percorsi e iniziative pensate per pubblici diversi.

Nel fine settimana di Ferragosto, i Musei Civici saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 18. Nei giorni di sabato 15 e domenica 16 agosto sarà quindi possibile visitare il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, dove è in corso il progetto espositivo Due ritratti pistoiesi di Giovanni da San Giovanni (fino al 27 settembre); il Museo dello Spedale del Ceppo; il Museo del Novecento e Contemporaneo di Palazzo Fabroni, con il progetto espositivo Marino Marini: la pittura (fino al 27 settembre). Negli stessi giorni sarà visitabile, inoltre, con ingresso gratuito dalle 10 alle 18, anche l’ex chiesa di San Jacopo in Castellare, fino a un massimo di 50 persone contemporaneamente presenti.

Nel mese di agosto i Musei Civici osservano il seguente orario di apertura: dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 14; sabato e domenica dalle 10 alle 18; lunedì 24 agosto (festa di San Bartolomeo) dalle 10 alle 13; lunedì chiuso.

Fondazione Pistoia Musei

Per Ferragosto le sedi di Fondazione Pistoia Musei resteranno regolarmente aperte con orario continuato. Sarà possibile visitare il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore e Palazzo de’ Rossi | Collezioni del Novecento dalle 10 alle 19.

Aperture chiese

Il 15 agosto sarà possibile visitare alcune delle principali chiese del centro storico, occasione per scoprire anche alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico e artistico cittadino. In piazza del Duomo, la Cattedrale di San Zeno sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, mentre il Battistero di San Giovanni in Corte sarà visitabile dalle 10 alle 17.30, come previsto per le giornate di venerdì, sabato e domenica.

Regolare l’apertura della chiesa di San Paolo, dalle 7 alle 19, e della Basilica della Madonna, dalle 8.30 alle 18 tutta la settimana. San Giovanni Fuorcivitas, normalmente aperta il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e il mercoledì dalle 10 alle 13, farà invece un’eccezione in occasione di Ferragosto e resterà chiusa.

La Chiesa di Sant’Andrea rimarrà aperta dalle 9.30 alle 18.

Fortezza Santa Barbara

Significativo esempio di architettura militare del Cinquecento, la Fortezza Santa Barbara di Pistoia sarà regolarmente visitabile sabato 15 agosto in orario 8.30-13.30, con ingresso gratuito.

Per informazioni chiamare il numero 0573 24212.

Pistoia Sotterranea

Pistoia Sotterranea rimane aperta regolarmente con visite guidate alle 10 e 11.30; nel pomeriggio alle 14 (tour in inglese), 15 e 16.30. Consigliata la prenotazione. Un’occasione per scoprire il percorso ipogeo più lungo della Toscana, la storia dell’antico Ospedale del Ceppo e le vicende che hanno portato all’interramento del fiume Brana.

Per informazioni chiamare il numero 0573 368023.

Ecomuseo della Montagna Pistoiese

Per Ferragosto è possibile trascorrere una giornata in montagna alla scoperta dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, un sistema di itinerari all’aperto, musei, poli didattici e manufatti storici che racconta il territorio attraverso le testimonianze lasciate nei secoli dal rapporto tra le comunità e l’ambiente. Le sedi dell’Ecomuseo propongono aperture ed eventi speciali; il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito www.ecomuseopt.it . Il numero Verde 800 974102 è attivo tutti i giorni. Il punto informativo ed espositivo dell’Ecomuseo è Palazzo Achilli, a Gavinana.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa