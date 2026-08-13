Fi-Pi-Li, chiusura del Ponte Navicelli per manutenzione straordinaria

Ponte Navicelli (riapertura aprile 2026)
L'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze informa della chiusura del Ponte Navicelli sulla Fi-Pi-Li a Livorno, per attività di manutenzione straordinaria. Sarà chiusa tutta la carreggiata, tra il km 80+800 e il km 81+700, nei giorni 14, 17 e 18 agosto nella fascia oraria dalle ore 11.30 alle 15.30.
Il collegamento con la Darsena Ovest del porto di Livorno sarà in quegli orari comunque garantito attraverso l'impiego della sottostante via Mogadiscio.
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