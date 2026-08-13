Parroco trova uno zaino in chiesa, scatta l'allarme bomba

Cronaca Firenze
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Il sacerdote di Santa Maria Maggiore racconta di aver sentito squillare un cellulare e di aver trovato successivamente lo zaino abbandonato. Verifiche degli artificieri in corso

Si trovava in chiesa per chiudere le porte quando ha sentito squillare un cellulare da dentro uno zaino: è quanto racconta il sacerdote della chiesa di Santa Maria Maggiore a Firenze all'Arma dei carabinieri. Il parroco riferisce di aver avvisato subito le forze dell'ordine senza aprire lo zaino, per precauzione, credendo che all'interno si potesse nascondere un ordigno. Sono scattati i protocolli di sicurezza, con l'isolamento e il transennamento della zona che si trova tra via Vecchietti e via Cerretani. Il traffico, seppur limitato per via della Ztl, è stato deviato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli artificieri della polizia di Stato e la polizia locale. Al momento, gli artificieri stanno procedendo per verificare il contenuto dello zaino, ma l'ipotesi più diffusa è che si tratti della dimenticanza di un turista.

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