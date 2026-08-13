Al Forte dei Marmi Golf Club arriva la sesta edizione della Vantage Cup

Golf, finanza, arte, cultura e tematiche sociali. Sono i contenuti che compongono e che rendono unica nel suo genere la Vantage Cup, il torneo di golf che si svolgerà domenica 16 agosto 2026, al Forte dei Marmi Golf Club.

Nato sei anni fa da un’idea di Lorenzo Dolci, appassionato di golf e co-fondatore di Vantage Asset Management (www.vantage.am), l’evento ha progressivamente consolidato il proprio profilo

grazie alla crescente partecipazione e al sostegno di esponenti del mondo finanziario, imprenditoriale e culturale.

Il leitmotiv della Vantage Cup 2026 sarà, come di consueto, la gara di golf. Ma ad arricchire l’evento saranno anche altri temi, a partire dalla finanza. Non potrebbe essere diversamente visto il

background dell’ideatore Lorenzo Dolci.

Laureato in statistica, Dolci opera da anni nel settore finanziario. Il suo primo fondo ha raggiunto masse superiori al miliardo; successivamente ha co-fondato Vantage Asset Management,

piattaforma lussemburghese il cui Fondo di Investimento Alternativo adotta un approccio quantitativo e data-driven e coinvolge esponenti di primo piano del panorama finanziario europeo.

“Gioco a golf da quando ero piccolo – dichiara Lorenzo Dolci - e da sempre frequento Forte dei Marmi. Nel tempo ho stretto ottime relazioni sia con Paolo Ottani, sia con Giorgio Corsi, rispettivamente Presidente e Direttore del Forte dei Marmi Golf Club. Per questo 6 anni fa, incentivato da alcuni amici, pensai di organizzare un evento di Golf. All’inizio invitai clienti, amici e conoscenti di Forte dei Marmi. Poi, visto il successo della prima edizione, decisi di replicarla negli anni successivi, fino ad arrivare allo scorso anno quando scelsi di coinvolgere il gruppo LMDV Capital, il quale mi accordò di utilizzare i brand della holding che, di fatto, costituiscono i main sponsor della Vantage Cup. L’iniziativa si è perfezionata anno dopo anno, ma in questa edizione abbiamo ulteriormente qualificato la partecipazione e il parterre dei partner, anche grazie al supporto di Fiuggi”.

“Credo che di base – aggiunge - il golf e la finanza si assomiglino: in entrambi i casi sei tu che scegli la mossa da fare e come sferrare il giusto colpo, analizzando una serie di elementi. E’ sempre

una sfida contro te stesso”.

Nelle ultime edizioni la Vantage Cup ha voluto dare visibilità ad associazioni e realtà che promuovono scopi benefici. La scelta quest’anno è ricaduta sull’Associazione “Passi da Elefante”, una Onlus fondata a Prato dai genitori di Filippo, un bimbo affetto da SMARD1, malattia genetica neurodegenerativa estremamente rara caratterizzata da paralisi diaframmatica con grave insufficienza respiratoria e una progressiva perdita delle funzioni muscolari distali. L’Associazione “Passi da Elefante”, speranzosa che un giorno la parola “raro” non sia più sinonimo di “incurabile”, offre supporto alla ricerca scientifica e a tutte quelle famiglie che hanno bimbi affetti da malattie rare (www.passidaelefante.com).

“Sono rimasto molto colpito – spiega Dolci – da un video che parlava della storia di un bimbo, Filippo, nella quale mi sono imbattuto per caso. Quella di Filippo, la SMARD1, è una malattia così rara che in Italia viene studiata soltanto nel Centro Dino Ferrari di Milano. Per questo ho deciso di rendere Passi da Elefante protagonista della Vantage Cup 2026, nella speranza che i presenti all’evento, legati al mondo finanziario e imprenditoriale di altissimo livello, possano contribuire al sostegno di tutto ciò che l’Associazione porta avanti”.

Ad evidenziare la matrice solidale della manifestazione ci sarà anche l’Associazione La Mongolfiera (www.associazionelamongolfiera.ch).

Alla gara, che inizierà alle prime ore del mattino, parteciperanno circa 150 golfisti provenienti dal mondo finanziario e imprenditoriale italiano.

Dalle 17,30 ci sarà la premiazione condotta da una madrina d’eccezione, Veronica Berti Bocelli, Vice Presidente della Fondazione Andrea Bocelli, che sul palco introdurrà tre donne che portano

avanti i valori della cultura, della comunicazione e del sociale: Sonia Sarno giornalista e conduttrice del Tg1 e Chiara Tilesi produttrice tra Firenze e Los Angeles e Fondatrice di “We do it together”,

una casa di produzione senza scopo di lucro che ha saputo trasformare il cinema in strumento di libertà e uguaglianza; Claudia Conte giornalista e scrittrice, impegnata attivamente nel sociale.

Grazie al supporto di Maurizio Mancianti, co-fondatore di The Italian Mind: A One Off®, associazione culturale ideata per promuove l’unicità del genio italiano, del Made in Italy e del lusso,

e partner insieme a Fiuggi della Vantage Cup 2026, prenderà parte all’evento anche Giorgio Costa, Presidente del Panathlon Distretto Italia, ad evidenziare il legame fra i valori dello sport, con

l’etica, il fair play e la solidarietà.

“Per il secondo anno – dice Maurizio Mancianti - la nostra associazione The Italian Mind: A One Off®, dà il proprio contributo alla Vantage Cup, soprattutto per quanto riguarda l’ambito

culturale, artistico e sociale, elementi che, unitamente all’alta finanza e all’imprenditoria, rendono l’evento un unicum. Mi preme evidenziare la presenza dell’artista Marco Nereo Rotelli, che esporrà la sua opera “Il Pontile”: un omaggio a Forte dei Marmi”.

“Quest’anno – conclude Mancianti – dobbiamo purtroppo fare i conti con la prematura scomparsa di Marco Gianni, co-fondatore di The Italian Mind: A One Off®. Quella della Vantage Cup sarà

pertanto l’occasione pubblica per ricordarlo con affetto e riconoscenza”.

A portare il saluto della città sarà il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, per sottolineare il grande legame della manifestazione con il territorio.

I premi in palio per il torneo sono tutti di grande pregio; si tratta di opere d’arte, viaggi e champagne, messi a disposizione da Fiam Italia, Progetto Arte Poli e NERO Lifestyle. Lo

scultore carrarese Luciano Massari per l’occasione ha realizzato alcune formelle in bassorilievo.

Gli sponsor e i partner della Vantage Cup 2026 riuniscono realtà italiane accomunate da attenzione a innovazione, cultura, qualità e territorio:

Alpemare - Casa Fiori Chiari - COSTI - Design Valley - Dr. Dent - Fiam Italia Spa - NERO Lifestyle – Passi da Elefante - Progetto Arte Poli - TEDx Forte dei Marmi - The Italian Mind: A One Off® - Twiga - Zangani

MAIN SPONSOR & PARTNER: Fiuggi

Fonte: Ufficio Stampa

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