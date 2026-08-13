Fugge all'alt della polizia a Viareggio, arrestato per spaccio

Cronaca Viareggio
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Inseguimento in auto per le strade della città, fermato un 22enne. Sequestrati 18 grammi di cocaina e 15mila euro in contanti

Un 22enne di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia a Viareggio con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, al termine di un inseguimento in auto.

L'episodio è avvenuto in via Monte Matanna, dove una pattuglia ha notato un'auto a noleggio procedere ad alta velocità e compiere "manovre pericolose per l'incolumità pubblica". Alla richiesta di alt, il conducente avrebbe accelerato, dando vita a un inseguimento concluso grazie all'intervento di una seconda volante che ha bloccato le vie di fuga.

La successiva perquisizione, estesa anche all'abitazione del giovane, ha portato al sequestro di 18 grammi di cocaina e 15mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Sequestrati anche due smartphone, ritenuti "verosimilmente impiegati per la gestione dei contatti con la rete degli acquirenti".

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