Incendio a Patrignone, a fuoco un capanno con tettoia dotata di fotovoltaico

Cronaca Arezzo
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Incendio in un capanno a Patrignone, ad Arezzo: coinvolti un impianto fotovoltaico, un'auto e materiale da giardinaggio

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto, in località Patrignone, nel territorio di Arezzo. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo, composta da cinque unità e supportata da due mezzi.

Le fiamme hanno interessato un capanno con una tettoia dotata di impianto fotovoltaico. Nell'incendio sono rimasti coinvolti anche un'autovettura e alcuni materiali utilizzati per il giardinaggio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e successivamente alla messa in sicurezza dell'area interessata.

 

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