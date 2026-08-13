Incendio in concessionaria auto a Grosseto, distrutti circa 100 veicoli. Chiusa l'Aurelia

Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 13 agosto, in un deposito di autovetture lungo via Aurelia Nord, all’uscita di Grosseto in direzione Braccagni. Il rogo ha provocato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, e ha reso necessaria la chiusura temporanea dell’Aurelia nel tratto antistante il deposito, in prossimità del punto vendita Poltrone e Sofà.

Secondo le prime stime, circa 70 tra camion e autovetture sono andati distrutti, mentre altri 30 mezzi sono rimasti danneggiati. Durante l’incendio sono state avvertite anche diverse esplosioni, riconducibili ai serbatoi dei veicoli. Nel deposito erano presenti anche alcune auto elettriche, che non sono state raggiunte dalle fiamme.

Sul posto sono impegnate dieci squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, affiancate dal personale sanitario, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale. È intervenuto anche l’elicottero del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Cecina, mentre un elicottero dell’organizzazione AIB della Regione Toscana supporta le operazioni di spegnimento.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza delle aree vicine al deposito. Nelle immediate vicinanze si trovano infatti un deposito mobile di carburante per il rifornimento dei mezzi pesanti, un deposito di GPL e un’area di sosta per autoarticolati. Le strutture sono presidiate dai Vigili del Fuoco.

Sul posto è presente inoltre personale dell’Aeronautica Militare, impegnato nel rifornimento idrico e nel supporto alle operazioni, insieme al personale Enel intervenuto per la disattivazione della linea elettrica nelle vicinanze dell’incendio.

Le squadre stanno proseguendo le attività di spegnimento, contenimento e messa in sicurezza. Al momento l’incendio risulta sotto controllo. Non si registrano feriti.

Restano da accertare le cause del rogo e l’esatta entità dei danni, che potrebbero ammontare a diversi milioni di euro. Il coordinamento delle operazioni è affidato al comandante dei Vigili del Fuoco, ingegnere Roberto Bonfiglio, e al funzionario di servizio.

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