Incendio vicino la ferrovia, interrotta la circolazione tra Pontedera e Empoli

Linea Pisa-Firenze sospesa tra Pontedera ed Empoli per un intervento dei Vigili del Fuoco dopo un incendio. Ritardi e cancellazioni
La circolazione ferroviaria sulla linea Pisa-Firenze via Empoli è sospesa dalle 19.50 di oggi, 13 agosto, tra Pontedera ed Empoli, a causa di un intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi della linea.
L'evento era stato segnalato alle 18.25, quando la circolazione risultava sospesa tra San Romano ed Empoli per un incendio nelle vicinanze dell'infrastruttura ferroviaria.
La sospensione può provocare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.
Tra i convogli interessati figura l'Intercity 596 Napoli Centrale-Milano Centrale: il treno, partito da Napoli alle 12.59, termina oggi la corsa a Pisa Centrale, senza proseguire verso Milano. Per i passeggeri è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro