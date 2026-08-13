Incidente a Gavorrano, furgone esce fuori strada e si ribalta: soccorso il conducente

Incidente questa mattina a Gavorrano, in provincia di Grosseto, dove un furgone dei servizi di pulizia ambientale per cause in corso di accertamento è finito fuori strada ribaltandosi. Sul posto, in località Giuncarico lungo la strada statale 1 Aurelia in direzione sud, sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario inviato dal 118, carabinieri.

Il mezzo è uscito di strada, superando la scarpata e terminando la propria corsa sulla provinciale del Lupo, a circa 5 metri dalla sede stradale. Una persona è rimasta coinvolta nell'incidente, ed è stata trasportata dal personale sanitario all'ospedale di Grosseto per accertamenti. Mezzo e area interessata sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco.