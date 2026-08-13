Incidente in via Firenze a Ponsacco: due auto si scontrano, una si ribalta

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I vigili del fuoco hanno estratto un conducente dall'abitacolo e lo hanno affidato ai sanitari

Incidente stradale questa mattina in via Firenze a Ponsacco, dove due autovetture si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nell'impatto, una delle due auto si è ribaltata sulla sede stradale.

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti intorno alle 9 e hanno estratto il conducente di una delle vetture, affidandolo al personale sanitario del 118. Successivamente hanno messo in sicurezza i veicoli.

Sul posto anche le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.


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