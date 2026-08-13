Ruba una moto e fugge dalla Polizia: folle inseguimento nella notte sulla Fi-Pi-Li

Cronaca Livorno
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(foto di archivio)

L'uomo aveva rubato una Bmw di grossa cilindrata a Livorno. L'inseguimento è partito all’altezza dell'area di servizio di Grecciano ed è terminato nei campi di Casciana Terme Lari, dove il motociclista ha abbandonato la moto e fatto perdere le proprie tracce

Aveva rubato una moto e non si era fermato all'alt della Polizia, all'altezza dell'area di servizio di Grecciano (Collesalvetti): così è cominciato il lungo inseguimento Fi-Pi-Li nella notte tra il 10 e l'11 agosto sulla, terminato nelle campagne di Casciana Terme Lari. Il motociclista, in sella a una potente Bmw risultata poi rubata a Livorno, è riuscito a far perdere le proprie tracce dopo aver abbandonato il mezzo e il casco per fuggire a piedi. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno.

Gli agenti lo hanno seguito lungo per diversi chilometri lungo la superstrada. Il motociclista ha poi imboccato l'uscita di Ponsacco, lasciando la Fi-Pi-Li e proseguendo sulla viabilità secondaria nel tentativo di seminare la pattuglia. L'inseguimento è continuato fino al territorio di Casciana Terme Lari. A quel punto il conducente ha abbandonato la Bmw e il casco e si è allontanato a piedi, entrando nei campi e sfruttando il buio per cercare di non essere individuato.

La Polizia stradale ha avviato le ricerche nella zona, senza però riuscire a rintracciare l'uomo. Dagli accertamenti è emerso che la moto era stata rubato a Livorno. Il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario.

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