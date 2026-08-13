La Lega Fucecchio-Cerreto Guidi domani alla Versiliana per Matteo Salvini

La sezione comunale della Lega Fucecchio-Cerreto Guidi sarà presente domani, 14 agosto, all'incontro con il segretario federale della Lega e vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini, in programma alle 18.30 al Caffè de La Versiliana, a Marina di Pietrasanta.

All'appuntamento parteciperà l'intero direttivo della sezione, composto dal segretario Marco Cordone e dai consiglieri Elisa Gini, Andrea Frino ed Eduardo Lambiase. La delegazione prenderà parte all'incontro insieme ad altri esponenti e militanti del partito.

Cordone ha spiegato il significato della partecipazione della sezione fucecchiese all'iniziativa: "La presenza della dirigenza della Lega fucecchiese all'importante incontro con Matteo Salvini di domani 14 agosto al Caffe' de La Versiliana insieme a tanti altri leghisti, vuole significare il nostro impegno serio e continuativo a sostegno della politica di concretezza del Segretario Federale, eletto solo l'anno scorso dal Congresso Federale di Firenze che mi ha visto tra i delegati. Avanti con Salvini!!"