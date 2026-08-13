"La Memoria che resta": parte da Firenze il podcast che accompagna i familiari delle persone con Alzheimer

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Attraverso brevi episodi di circa cinque minuti, propone invece un momento di riflessione dedicato alle emozioni che accompagnano il percorso di cura

È disponibile su Spotify "La Memoria che resta", il podcast ideato da Irene Mirarchi, psicoterapeuta e responsabile del Centro Diurno Alzheimer Stella del Colle, a Firenze, e realizzato in collaborazione con il Consorzio Zenit.

Il progetto nasce dall'esperienza quotidiana accanto alle persone con Alzheimer e, soprattutto, ai loro familiari. Lavorando a stretto contatto con i caregiver è emersa la necessità di offrire uno spazio di ascolto e vicinanza, perché la malattia non coinvolge soltanto chi riceve la diagnosi, ma trasforma profondamente anche la vita di chi se ne prende cura.

Il podcast non vuole sostituire un percorso psicologico né rappresentare uno strumento di psicoeducazione, attività già svolte dal Centro Diurno Stella del Colle del Consorzio Zenit. Attraverso brevi episodi di circa cinque minuti, propone invece un momento di riflessione dedicato alle emozioni che accompagnano il percorso di cura: senso di colpa, rabbia, paura, tristezza, solitudine, vergogna, lutto anticipatorio, ma anche amore e cura.

"Non riconosco più mio marito", "Sono stanca, ma non posso permettermi di esserlo", "Se mi dovesse succedere qualcosa, chi si occuperà di lui?" sono alcune delle domande e dei pensieri che accomunano molti familiari e che trovano spazio nel podcast.

"Il podcast – ha detto Irene Mirarchi - vuole essere una presenza discreta, capace di far sentire i caregiver meno soli e più consapevoli delle emozioni che stanno vivendo. L'auspicio è che possa rappresentare un sostegno non solo per le famiglie seguite dal Centro Diurno Alzheimer Stella del Colle, ma per tutti coloro che affrontano ogni giorno il difficile percorso della malattia”.

Il podcast è disponibile gratuitamente su Spotify

Consorzio Zenit è un consorzio toscano di cooperative sociali con sede principale a Firenze che gestisce servizi socio-educativi, socio-sanitari e assistenziali nei settori infanzia e adolescenza, anziani e salute mentale.per informazioni

Fonte: Ufficio Stampa

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