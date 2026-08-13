Lotta agli stereotipi, prosegue il sostegno del Comune di Fucecchio alle associazioni e ai centri antiviolenza

Un impegno concreto nella lotta agli stereotipi di genere. La Giunta comunale di Fucecchio ha approvato un contributo all'associazione “Frida donne che sostengono donne APS”, con cui da anni collabora per promuovere iniziative ed eventi contro la violenza di genere.

Tra questi, ha riscosso particolare successo lo spettacolo teatrale “Lotteria degli stereotipi”, andato in scena al teatro Pacini lo scorso mese di marzo, promosso dall’associazione Frida in collaborazione con il Comune di Fucecchio e l'associazione Uniche ma Plurali. Due serate che hanno registrato oltre 300 presenze, tra cittadinanza e giovani studentesse e studenti, per ribadire che la lotta alla violenza sulle donne passa innanzitutto da una profonda rivoluzione culturale. In ciascuna delle due serate si è infatti tenuto anche un dibattito post-spettacolo, curato dalle operatrici del centro antiviolenza insieme alla sindaca Emma Donnini e all’assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei, che ha trasformato il teatro in uno spazio di vero confronto.

“Crediamo fortemente che la rete tra associazionismo, istituzioni e scuole rappresenti lo strumento più potente per liberare le persone dalla gabbia degli stereotipi - dichiara l'assessora Mazzei -. Per questo, come amministrazione, continueremo a sostenere le associazioni e i centri antiviolenza Frida Khalo e Centro Aiuto Donna Lilith, la cui presenza è preziosa per indurre quel cambiamento culturale ed urgente di cui la nostra società ha bisogno”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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