Lotta agli stereotipi, prosegue il sostegno del Comune di Fucecchio alle associazioni e ai centri antiviolenza

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Approvato dalla Giunta comunale il contributo all'associazione “Frida donne che sostengono donne APS”

Un impegno concreto nella lotta agli stereotipi di genere. La Giunta comunale di Fucecchio ha approvato un contributo all'associazione “Frida donne che sostengono donne APS”, con cui da anni collabora per promuovere iniziative ed eventi contro la violenza di genere.

Tra questi, ha riscosso particolare successo lo spettacolo teatrale “Lotteria degli stereotipi”, andato in scena al teatro Pacini lo scorso mese di marzo, promosso dall’associazione Frida in collaborazione con il Comune di Fucecchio e l'associazione Uniche ma Plurali. Due serate che hanno registrato oltre 300 presenze, tra cittadinanza e giovani studentesse e studenti, per ribadire che la lotta alla violenza sulle donne passa innanzitutto da una profonda rivoluzione culturale. In ciascuna delle due serate si è infatti tenuto anche un dibattito post-spettacolo, curato dalle operatrici del centro antiviolenza insieme alla sindaca Emma Donnini e all’assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei, che ha trasformato il teatro in uno spazio di vero confronto.

“Crediamo fortemente che la rete tra associazionismo, istituzioni e scuole rappresenti lo strumento più potente per liberare le persone dalla gabbia degli stereotipi - dichiara l'assessora Mazzei -. Per questo, come amministrazione, continueremo a sostenere le associazioni e i centri antiviolenza Frida Khalo e Centro Aiuto Donna Lilith, la cui presenza è preziosa per indurre quel cambiamento culturale ed urgente di cui la nostra società ha bisogno”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
13 Agosto 2026

La scultura Eloisa torna a splendere nel Parco Corsini di Fucecchio

È stata restaurata la scultura Eloisa, di Arturo Carmassi, tornata a splendere nel Parco Corsini di Fucecchio. L’intervento è stato realizzato grazie al sostegno di Fucecchio Servizi, società in house [...]

Empoli
Attualità
12 Agosto 2026

Strage di Sant'Anna, anche i comuni dell’Empolese Valdelsa e del Cuoio ricordano le vittime

Anche i Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Comprensorio del Cuoio hanno partecipato alle celebrazioni per l’82° anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, una delle più drammatiche stragi compiute dalle forze [...]

Fucecchio
Attualità
10 Agosto 2026

Notte di San Lorenzo, a Ponte a Cappiano le stelle si guardano in Vespa

Il 10 agosto il calendario dice San Lorenzo, ma il cielo non conosce calendari e, soprattutto, non ha fretta. A Ponte a Cappiano, stasera, l'invito è allora quello più semplice [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina