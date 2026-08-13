Maltempo a Empoli, danni al canile municipale: l'appello dell'Associazione Arca

Il nubifragio che ha colpito Empoli ha provocato danni anche al canile municipale, gestito dall'Associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca. L'acqua ha invaso le aree di sgambamento e danneggiato alcune strutture, rendendo necessario un intervento immediato per ripristinare gli spazi.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa associazione attraverso un post sui social. "Il nubifragio di ieri ci ha colpito duramente. L'acqua ha invaso le aree sgambo, danneggiato le strutture e messo a dura prova la nostra e la loro tenuta".

Momenti di paura anche per gli animali ospitati nella struttura. Secondo quanto riferito dall'associazione, i cani erano terrorizzati durante il nubifragio, ma nessuno ha riportato conseguenze. "I cani erano tutti terrorizzati da quella furia improvvisa, ma per fortuna stanno tutti bene. Un sollievo immenso che ci dà la forza di reagire subito".

Determinante, durante l'emergenza, è stato il lavoro dei volontari, presenti durante il maltempo per mettere in sicurezza gli animali e tornati al canile già dalla mattina successiva per occuparsi delle conseguenze dell'allagamento. "Se siamo riusciti a gestire il peggio è solo grazie al cuore immenso dei volontari: erano presenti ieri nel momento più difficile per rassicurarli e metterli in sicurezza, e stamani sono tornati di prima mattina per rimboccarsi le maniche e iniziare a ripulire e sistemare i danni".

L'associazione segnala tuttavia danni materiali ingenti e la necessità di sostenere le spese per i ripristini. Per questo è stato lanciato un appello alla cittadinanza: "Ogni piccolo contributo, o anche solo una condivisione, per noi oggi vale tantissimo".

Per le donazioni, l'associazione indica il bonifico bancario intestato ad Associazione Amici Animali Ambiente Gruppo ARCA, con causale "Emergenza maltempo". L'IBAN indicato è IT11D0760102800000015683501.

"Vi ringraziamo di cuore dal primo all'ultimo. Grazie per non lasciarci mai soli!", così si conclude l'appello.