Maltempo nell'Empolese e Fiorentino, interventi per tutta la notte: rimosso il pino a Montelupo

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di messa in sicurezza sui territori colpiti dal maltempo, nel pomeriggio di giovedì 13 agosto. Nell'Empolese più comuni sono stati interessati dalle intense precipitazioni, che hanno provocato la caduta di alberi e rami e allagamenti, in particolare a Empoli, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. Qui un grosso pino è caduto su un'abitazione, coinvolgendo anche alcune auto: fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco hanno completato la rimozione dell'albero e gli occupanti hanno potuto fare rientro a casa: questa mattina, comunicano i vigili del fuoco, sono circa 20 gli interventi che rimangono da effettuare nella zona empolese.

Montelupo Fiorentino

Interventi anche in provincia di Firenze, riguardata in più zone dai forti temporali. Nella notte i vigili del fuoco di Barberino di Mugello sono intervenuti a Firenzuola per la ricerca e soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento. Gli operatori di sala operativa 115, grazie alle indicazioni fornite dal compagno di escursione, hanno indirizzato la squadra di terra che ha trovato il ragazzo, che affaticato si era fermato. La persona è quindi stata trasportata dai vigili del fuoco al campeggio dove i ragazzi stavano soggiornando.

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