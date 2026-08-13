Vinci piace sempre di più per dirsi 'sì'. Boom di coppie anche da oltre confine

Si conferma attrattivo il trend dei matrimoni civili nelle locations messe a disposizione dal Comune di Vinci.

E nello stesso periodo (mettendo a confronto i primi otto mesi del 2025 e del 2026) quest'anno la richiesta di rito civile è aumentata, con un dato significativo: un terzo delle coppie che si sposano a Vinci hanno un componente straniero. Nel computo generale, fino ad agosto i matrimoni celebrati sono 33, il 20% in più rispetto allo stesso periodo nel 2025.

Proiezione confermata anche per l'ultimo quadrimestre del 2026: delle 12 coppie che si diranno "sì" da qui a fine anno, ben quattro sono per metà straniere, segno che Vinci piace anche oltre confine.

"Vinci si conferma una destinazione sempre più apprezzata per celebrare il proprio matrimonio -afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. La forza del nostro territorio sta nella varietà e nella bellezza delle location che mettiamo a disposizione, capaci di offrire scenari unici, dalle sedi istituzionali ai luoghi legati alla storia e alla figura di Leonardo, fino alle splendide colline del nostro Montalbano. Questo interesse, anche oltre i confini nazionali, ci rende orgogliosi e conferma quanto Vinci abbia tutte le caratteristiche per essere una città dove vivere e condividere momenti importanti e indimenticabili".

Il Comune di Vinci mette a disposizione ben quattordici location, diffuse su tutto il territorio: dalle sedi istituzionali nei due palazzi comunali (a Vinci e Sovigliana), agli spazi aperti di Piazza dei Conti Guidi, Piazza G. Masi e il giardino Pertini di Villa Reghini a Sovigliana; dalle sedi museali (la Sala con modelli del Museo Leonardiano o la terrazza della Palazzina Uzielli, la casa natale di Leonardo ad Anchiano), alle sedi messe a disposizione da privati sul territorio, distintive per le loro caratteristiche posizioni collinari.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa