Nuova Sr bis 429 di Valdelsa, riapre la circolazione dopo i lavori di manutenzione straordinaria

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale lungo la Nuova SR bis 429 di Valdelsa, nel tratto compreso tra la rotatoria di Vico d’Elsa (Km 7+450) e la rotatoria di Badia a Elmi (Km 11+900), nel Comune di San Gimignano. A partire dalle ore 8 di venerdì 14 agosto, l’arteria stradale riaprirà ufficialmente al transito a doppio senso di circolazione.

L'opera, dal valore complessivo di 1,5 milioni di euro finanziati dalla Regione Toscana e coordinati dai tecnici della Provincia di Siena, ha consentito di sanare i tratti ammalorati del fondo stradale, restituendo all'infrastruttura i massimi standard di sicurezza e comfort di guida.

"Restituiamo al territorio e alle imprese un'arteria stradale completamente riqualificata, moderna e sicura, proprio alla vigilia della festività di Ferragosto - sottolinea la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti. - Consapevoli dei disagi temporanei causati dalla chiusura e dalla deviazione sulla Vecchia SR 429, ringraziamo la Regione Toscana per le risorse messe a disposizione, i cittadini, i sindaci del comprensorio e le attività economiche per la collaborazione dimostrata. Il lavoro svolto dagli uffici provinciali e dalle ditte incaricate ha permesso di completare il nuovo manto di asfaltato nei tempi tecnici necessari considerato anche il fatto che è stato utilizzato il ribasso d’asta per lavorazioni migliorative aggiuntive, garantendo la piena riapertura prima dei grandi flussi di traffico. Con questo intervento, unito ai lavori sulla Sp 541, alle opere sul ponte di Campostaggia e alla conclusione dell’iter per l’avvio dei cantieri sul ponte di Bellavista, arriviamo a un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro dedicati alla Valdelsa. Una cifra imponente che testimonia l'attenzione della Provincia verso questa area strategica. Un impegno diffuso che investe tutto il territorio provinciale, seppur in un quadro in cui le risorse per l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture non è mai sufficiente".

Contestualmente alla riapertura a doppio senso di marcia prevista per venerdì 14 agosto, per consentire il completamento delle ultime lavorazioni marginali nell'area di cantiere — tra cui la rifinitura della segnaletica orizzontale e il ripristino delle pertinenze che avverranno nel mese di settembre — rimarrà provvisoriamente in vigore un limite di velocità ridotto come indicato dalla segnaletica.

Fonte: Provincia di Siena

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