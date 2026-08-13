Palio 16 agosto, l’Onda vince la prima prova

E’ stata la Contrada Capitana dell’Onda a vincere questo pomeriggio, giovedì 13 agosto, la prima prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Andrea Sanna detto Virgola. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la prima prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Selva Sebastiano Murtas detto Grandine Canarinu 2 Chiocciola Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Arestetulesu 3 Oca Michel Putzu detto Spago Diamante Sauro 4 Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia Anda e Bola 5 Lupa Dino Pes detto Velluto Diodoro 6 Istrice Federico Guglielmi detto Tamurè Ares Elce 7 Torre Giuseppe Zedde detto Gingillo Donrodrigo 8 Aquila Carlo Sanna detto Brigante Benitos 9 Onda Andrea Sanna detto Virgola Viso d’Angelo Rincorsa Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Euskaldi

Per la seconda prova (domani mattina, venerdì 14 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’inverso: Giraffa, Onda, Aquila, Torre, Istrice, Lupa, Nicchio, Oca, Chiocciola, Selva (rincorsa)

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa