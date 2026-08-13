Palio 16 agosto, l’Onda vince la prima prova

E’ stata la Contrada Capitana dell’Onda a vincere questo pomeriggio, giovedì 13 agosto, la prima prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Andrea Sanna detto Virgola. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la prima prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.
|POSTO AI CANAPI
|CONTRADA
|FANTINO
|CAVALLO
|1
|Selva
|Sebastiano Murtas detto Grandine
|Canarinu
|2
|Chiocciola
|Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
|Arestetulesu
|3
|Oca
|Michel Putzu detto Spago
|Diamante Sauro
|4
|Nicchio
|Giovanni Atzeni detto Tittia
|Anda e Bola
|5
|Lupa
|Dino Pes detto Velluto
|Diodoro
|6
|Istrice
|Federico Guglielmi detto Tamurè
|Ares Elce
|7
|Torre
|Giuseppe Zedde detto Gingillo
|Donrodrigo
|8
|Aquila
|Carlo Sanna detto Brigante
|Benitos
|9
|Onda
|Andrea Sanna detto Virgola
|Viso d’Angelo
|Rincorsa
|Giraffa
|Elias Mannucci detto Turbine
|Euskaldi
Per la seconda prova (domani mattina, venerdì 14 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’inverso: Giraffa, Onda, Aquila, Torre, Istrice, Lupa, Nicchio, Oca, Chiocciola, Selva (rincorsa)
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
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