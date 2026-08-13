Palio 16 agosto, l’Onda vince la prima prova

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(foto gonews.it)

E’ stata la Contrada Capitana dell’Onda a vincere questo pomeriggio, giovedì 13 agosto, la prima prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Andrea Sanna detto Virgola. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la prima prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.

POSTO AI CANAPICONTRADAFANTINOCAVALLO
1SelvaSebastiano Murtas detto GrandineCanarinu
2ChiocciolaJonatan Bartoletti detto ScompiglioArestetulesu
3OcaMichel Putzu detto SpagoDiamante Sauro
4NicchioGiovanni Atzeni detto TittiaAnda e Bola
5LupaDino Pes detto VellutoDiodoro
6IstriceFederico Guglielmi detto TamurèAres Elce
7TorreGiuseppe Zedde detto GingilloDonrodrigo
8AquilaCarlo Sanna detto BriganteBenitos
9OndaAndrea Sanna detto VirgolaViso d’Angelo
RincorsaGiraffaElias Mannucci detto TurbineEuskaldi

Per la seconda prova (domani mattina, venerdì 14 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’inverso: Giraffa, Onda, Aquila, Torre, Istrice, Lupa, Nicchio, Oca, Chiocciola, Selva (rincorsa)

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa


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