Palio 16 agosto Siena, cavalli e batterie della Tratta

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Palazzo Pubblico a Siena (foto gonews.it)

Sono trentacinque i cavalli presentati questa mattina, giovedì 13 agosto, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 16 agosto 2026. Tutti presenti gli ammessi dalla Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di martedì 11 agosto e di ieri mattina, mercoledì 12 agosto.

Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.

N.

CAVALLO

SESSO

ETA’

MANTO

PROPRIETARIO

1

EROS OROTELLESE AA

C

6

SAURO

Luciano Marri

2

BONITAS AA

F

7

GRIGIO

Didier Pierre Ryelandt

3

EBERARDO AA

C

6

BAIO

Theodore William Thomas Westerman

4

VOLPINO

C

12

BAIO

Franco Iannilli

5

ZENTILES

C

11

BAIO

Didier Pierre Ryelandt

6

FENOMENALE AA

F

7

GRIGIO

Massimo Bonci

7

ANDA E BOLA

C

10

BAIO

Harry Arthur Louis Westerman

8

COMANCIO AA

C

8

BAIO

Federica Regnani

9

DIAMANTE SAURO AA

C

7

SAURO

Pietro Falchi

10

ARES ELCE

C

10

SAURO

Fabrizio Macucci

11

DEDALO KING AA

C

7

BAIO

Salvatore Nieddu

12

DAREDEVIL AA

C

7

BAIO

Marcello Roti

13

DONRODRIGO AA

C

7

BAIO

Michele Seazzu

14

COBALTO DA CLODIA AA

C

7

SAURO

Alessandro Columbu

15

CASSIOX AA

C

8

SAURO

Alessandro Neri

16

ARESTETULESU

C

10

SAURO

Mark Harris Getty

17

DOCTOR DONALD AA

C

7

SAURO

Nicola Giorgi

18

ELLENICO AA

C

6

BAIO

Lorenzo Maria Vincenti

19

CHIOSA VINCE AA

C

8

BAIO

Duccio Ravenni

20

ESTRELLA OLIANESA AA

F

6

BAIO

Francesco Pisanu

21

DOLLARO AA

C

7

BAIO

Andrea Sanna

22

ENNALZU AA

C

6

BAIO

Nicolò Farnetani

23

EUSKALDI AA

C

6

BAIO OSCURO

Ilaria Mella

24

DIODORO AA

C

7

BAIO

Ilaria Bisconti

25

VISO D'ANGELO

C

12

BAIO

Mark Harris Getty

26

CANARINU AA

C

8

BAIO

Mark Harris Getty

27

GIOIA PURA AA

F

6

BAIO

Sandro Bencardino

28

BENITOS AA

C

9

SAURO

Dario Colagè

29

COMPILATION AA

C

8

SAURO

Federica Saracini

30

ETRINTA AA

C

6

BAIO

Luca Francesconi

31

ECCOLO AA

C

6

BAIO

Diego Minucci

32

MILADY BONDREAMER AA

F

7

GRIGIO

Mattia Chiavassa

33

BAILA AA

F

9

BAIO

Alberto Manenti

34

ESCHILO DE AIGHENTA AA

C

6

BAIO

Mattia Chiavassa

35

ERMINIO BAIO AA

C

5

BAIO

Elena Patacchiola

Cinque batterie della Tratta

Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 16 agosto, che verranno corse oggi, giovedì 13 agosto, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9. Le batterie di selezione sono funzionali per la scelta dei cavalli da parte dei Capitani delle Contrade che correranno il Palio. Sono trentacinque i cavalli che saranno impegnati sul tufo questa mattina.

Di seguito le batterie di questa mattina, giovedì 13 agosto.

Prima batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

32

MILADY BONDREAMER AA

MATTIA CHIAVASSA

1

EROS OROTELLESE AA

GABRIELE LAI

2

BONITAS AA

GIOVANNI PUDDU

23

EUSKALDI AA

SILVANO MULAS

22

ENNALZU AA

NICOLO’ FARNETANI

18

ELLENICO AA

VINCENZO TURCO

10

ARES ELCE

FEDERICO GUGLIELMI

Seconda batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

14

COBALTO DA CLODIA AA

MASSIMO COLUMBU

9

DIAMANTE SAURO AA

FEDERICO GUGLIELMI

33

BAILA AA

MATTIA CHIAVASSA

4

VOLPINO

SEBASTIANO MURTAS

30

ETRINTA AA

FEDERICO FABBRI

26

CANARINU AA

GABRIELE PULIGHEDDU

24

DIODORO AA

STEFANO PIRAS

Terza batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

31

ECCOLO AA

DIEGO MINUCCI

6

FENOMENALE AA

GABRIELE LAI

11

DEDALO KING AA

SALVATORE NIEDDU

19

CHIOSA VINCE AA

VINCENZO TURCO

5

ZENTILES

GIOVANNI PUDDU

17

DOCTOR DONALD AA

NICOLA GIORGI

25

VISO D'ANGELO

STEFANO PIRAS

Quarta batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

13

DONRODRIGO AA

MICHEL PUTZU

20

ESTRELLA OLIANESA AA

ANTONIO FLORE

29

COMPILATION AA

FEDERICO GUGLIELMI

34

ESCHILO DE AIGHENTA AA

MATTIA CHIAVASSA

15

CASSIOX AA

MASSIMO COLUMBU

7

ANDA E BOLA

SEBASTIANO MURTAS

28

BENITOS AA

ALESSANDRO CERSOSIMO

Quinta batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

27

GIOIA PURA AA

GABRIELE PULIGHEDDU

12

DAREDEVIL AA

MARCO BITTI

8

COMANCIO AA

SALVATORE NIEDDU

3

EBERARDO AA

GABRIELE LAI

21

DOLLARO AA

ANTONIO FLORE

35

ERMINIO BAIO AA

MATTIA CHIAVASSA

16

ARESTETULESU

ENRICO BRUSCHELLI

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa


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