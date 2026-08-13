Palio 16 agosto Siena, cavalli e batterie della Tratta

Sono trentacinque i cavalli presentati questa mattina, giovedì 13 agosto, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 16 agosto 2026. Tutti presenti gli ammessi dalla Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di martedì 11 agosto e di ieri mattina, mercoledì 12 agosto.
Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.
N.
CAVALLO
SESSO
ETA’
MANTO
PROPRIETARIO
1
EROS OROTELLESE AA
C
6
SAURO
Luciano Marri
2
BONITAS AA
F
7
GRIGIO
Didier Pierre Ryelandt
3
EBERARDO AA
C
6
BAIO
Theodore William Thomas Westerman
4
VOLPINO
C
12
BAIO
Franco Iannilli
5
ZENTILES
C
11
BAIO
Didier Pierre Ryelandt
6
FENOMENALE AA
F
7
GRIGIO
Massimo Bonci
7
ANDA E BOLA
C
10
BAIO
Harry Arthur Louis Westerman
8
COMANCIO AA
C
8
BAIO
Federica Regnani
9
DIAMANTE SAURO AA
C
7
SAURO
Pietro Falchi
10
ARES ELCE
C
10
SAURO
Fabrizio Macucci
11
DEDALO KING AA
C
7
BAIO
Salvatore Nieddu
12
DAREDEVIL AA
C
7
BAIO
Marcello Roti
13
DONRODRIGO AA
C
7
BAIO
Michele Seazzu
14
COBALTO DA CLODIA AA
C
7
SAURO
Alessandro Columbu
15
CASSIOX AA
C
8
SAURO
Alessandro Neri
16
ARESTETULESU
C
10
SAURO
Mark Harris Getty
17
DOCTOR DONALD AA
C
7
SAURO
Nicola Giorgi
18
ELLENICO AA
C
6
BAIO
Lorenzo Maria Vincenti
19
CHIOSA VINCE AA
C
8
BAIO
Duccio Ravenni
20
ESTRELLA OLIANESA AA
F
6
BAIO
Francesco Pisanu
21
DOLLARO AA
C
7
BAIO
Andrea Sanna
22
ENNALZU AA
C
6
BAIO
Nicolò Farnetani
23
EUSKALDI AA
C
6
BAIO OSCURO
Ilaria Mella
24
DIODORO AA
C
7
BAIO
Ilaria Bisconti
25
VISO D'ANGELO
C
12
BAIO
Mark Harris Getty
26
CANARINU AA
C
8
BAIO
Mark Harris Getty
27
GIOIA PURA AA
F
6
BAIO
Sandro Bencardino
28
BENITOS AA
C
9
SAURO
Dario Colagè
29
COMPILATION AA
C
8
SAURO
Federica Saracini
30
ETRINTA AA
C
6
BAIO
Luca Francesconi
31
ECCOLO AA
C
6
BAIO
Diego Minucci
32
MILADY BONDREAMER AA
F
7
GRIGIO
Mattia Chiavassa
33
BAILA AA
F
9
BAIO
Alberto Manenti
34
ESCHILO DE AIGHENTA AA
C
6
BAIO
Mattia Chiavassa
35
ERMINIO BAIO AA
C
5
BAIO
Elena Patacchiola
Cinque batterie della Tratta
Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 16 agosto, che verranno corse oggi, giovedì 13 agosto, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9. Le batterie di selezione sono funzionali per la scelta dei cavalli da parte dei Capitani delle Contrade che correranno il Palio. Sono trentacinque i cavalli che saranno impegnati sul tufo questa mattina.
Di seguito le batterie di questa mattina, giovedì 13 agosto.
Prima batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
32
MILADY BONDREAMER AA
MATTIA CHIAVASSA
1
EROS OROTELLESE AA
GABRIELE LAI
2
BONITAS AA
GIOVANNI PUDDU
23
EUSKALDI AA
SILVANO MULAS
22
ENNALZU AA
NICOLO’ FARNETANI
18
ELLENICO AA
VINCENZO TURCO
10
ARES ELCE
FEDERICO GUGLIELMI
Seconda batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
14
COBALTO DA CLODIA AA
MASSIMO COLUMBU
9
DIAMANTE SAURO AA
FEDERICO GUGLIELMI
33
BAILA AA
MATTIA CHIAVASSA
4
VOLPINO
SEBASTIANO MURTAS
30
ETRINTA AA
FEDERICO FABBRI
26
CANARINU AA
GABRIELE PULIGHEDDU
24
DIODORO AA
STEFANO PIRAS
Terza batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
31
ECCOLO AA
DIEGO MINUCCI
6
FENOMENALE AA
GABRIELE LAI
11
DEDALO KING AA
SALVATORE NIEDDU
19
CHIOSA VINCE AA
VINCENZO TURCO
5
ZENTILES
GIOVANNI PUDDU
17
DOCTOR DONALD AA
NICOLA GIORGI
25
VISO D'ANGELO
STEFANO PIRAS
Quarta batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
13
DONRODRIGO AA
MICHEL PUTZU
20
ESTRELLA OLIANESA AA
ANTONIO FLORE
29
COMPILATION AA
FEDERICO GUGLIELMI
34
ESCHILO DE AIGHENTA AA
MATTIA CHIAVASSA
15
CASSIOX AA
MASSIMO COLUMBU
7
ANDA E BOLA
SEBASTIANO MURTAS
28
BENITOS AA
ALESSANDRO CERSOSIMO
Quinta batteria
N.
CAVALLO
FANTINO
27
GIOIA PURA AA
GABRIELE PULIGHEDDU
12
DAREDEVIL AA
MARCO BITTI
8
COMANCIO AA
SALVATORE NIEDDU
3
EBERARDO AA
GABRIELE LAI
21
DOLLARO AA
ANTONIO FLORE
35
ERMINIO BAIO AA
MATTIA CHIAVASSA
16
ARESTETULESU
ENRICO BRUSCHELLI
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
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