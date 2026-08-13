Palio di Siena, ecco i dieci cavalli per la Carriera del 16 agosto

Concluse questa mattina, giovedì 13 agosto, le operazioni di scelta dei dieci cavalli che parteciperanno al Palio del 16 agosto 2026. I Capitani delle dieci Contrade che saranno ai canapi hanno selezionato i cavalli dopo le batterie della Tratta di questa mattina.
Di seguito i cavalli scelti, con il relativo ordine avuto per procedere alla loro assegnazione (numero di orecchio) e il numero di coscia.
Numero orecchio
Numero coscia
Cavallo
1
7
Anda e Bola
2
9
Diamante Sauro
3
10
Ares Elce
4
13
Donrodrigo
5
16
Arestetulesu
6
23
Euskaldi
7
24
Diodoro
8
25
Viso d’Angelo
9
26
Canarinu
10
28
Benitos
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
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