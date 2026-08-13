Palio di Siena, ecco i dieci cavalli per la Carriera del 16 agosto

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Piazza del Campo (foto di archivio, gonews.it)

Concluse questa mattina, giovedì 13 agosto, le operazioni di scelta dei dieci cavalli che parteciperanno al Palio del 16 agosto 2026. I Capitani delle dieci Contrade che saranno ai canapi hanno selezionato i cavalli dopo le batterie della Tratta di questa mattina.

Di seguito i cavalli scelti, con il relativo ordine avuto per procedere alla loro assegnazione (numero di orecchio) e il numero di coscia.

Numero orecchio

Numero coscia

Cavallo

1

7

Anda e Bola

2

9

Diamante Sauro

3

10

Ares Elce

4

13

Donrodrigo

5

16

Arestetulesu

6

23

Euskaldi

7

24

Diodoro

8

25

Viso d’Angelo

9

26

Canarinu

10

28

Benitos

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa


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