Aggredisce e rapina un giovane: arrestato un 26enne

Viaggiava sulla sua bicicletta nella zona di via Roma, a Piombino, il giovane che nei giorni scorsi è stato minacciato e derubato del mezzo a due ruote e dei 100 euro che portava con sé. Per l'episodio è stato arrestato dai carabinieri un 26enne, bloccato in flagranza. I militari hanno recuperato la bicicletta e il denaro, poi restituiti al proprietario. Per il 26enne il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto riferito dall'Arma, il giovane stava percorrendo la strada quando sarebbe stato avvicinato da due persone, che avrebbero cercato di fermarlo strattonandolo per la maglietta. I due lo avrebbero quindi minacciato con una bottiglia di vetro, chiedendogli di consegnare la bicicletta e il denaro.

Il ragazzo avrebbe tentato di opporre resistenza e di divincolarsi per riuscire a fuggire, ma i due aggressori sarebbero comunque riusciti a impossessarsi della bicicletta e dei 100 euro.

Uno dei due presunti autori, il 26enne, sarebbe stato però bloccato in flagranza da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, che si trovava nelle vicinanze. Nei suoi confronti è scattato l'arresto per rapina impropria. Contestata anche la minaccia a pubblico ufficiale per alcune frasi che avrebbe pronunciato al momento del fermo.

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