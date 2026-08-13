San Miniato, Via Conti: terminati i lavori di ripristino della pavimentazione

Sono terminati i lavori di ripristino della pavimentazione di via Conti, nel centro storico di San Miniato, danneggiata a seguito del guasto alla rete elettrica verificatosi nell’ottobre 2025.

L’intervento si è reso necessario dopo che il guasto aveva interessato una pavimentazione che era stata recentemente riqualificata grazie a un importante investimento pubblico. Nei mesi successivi l’Amministrazione comunale aveva più volte sollecitato Enel affinché venissero ripristinate le condizioni dell’area, chiedendo tempi certi per la conclusione dei lavori.

A distanza di otto mesi dal guasto, l’intervento è stato completato. I lavori hanno previsto una prima fase dedicata alla sistemazione delle pietre e, successivamente, la sostituzione, sul lato sinistro della strada, delle pietre che risultavano completamente deteriorate, così da riportare la pavimentazione alle condizioni precedenti al danneggiamento.

“Si tratta di un intervento importante non solo per il decoro urbano - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco –, ma anche per la piena fruibilità di una strada del centro storico particolarmente frequentata da residenti, attività e visitatori. Il completamento dei lavori ci permette di restituire via Conti alla città in condizioni adeguate, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il centro storico è interessato da numerosi eventi e da una significativa presenza turistica".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa