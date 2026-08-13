La scultura Eloisa torna a splendere nel Parco Corsini di Fucecchio

È stata restaurata la scultura Eloisa, di Arturo Carmassi, tornata a splendere nel Parco Corsini di Fucecchio. L’intervento è stato realizzato grazie al sostegno di Fucecchio Servizi, società in house del Comune di Fucecchio, come dono alla cittadinanza e, in particolare, alle giovani generazioni. Il recupero della scultura rappresenta infatti, viene spiegato in una nota del Comune di Fucecchio, anche il punto di partenza di un più ampio progetto educativo e culturale rivolto agli studenti delle scuole primarie. All’interno del progetto saranno organizzate piccole attività ludico-creative, sportive e iniziative dedicate alla riscoperta del patrimonio culturale di Fucecchio. L’obiettivo è quello di educare le nuove generazioni a sentirsi protagoniste e responsabili della cura del territorio, del decoro urbano e della valorizzazione consapevole degli spazi pubblici, dei giardini e dei parchi che caratterizzano la città.

"Siamo molto contenti di aver potuto contribuire alla restituzione alla città di un’opera così importante come Eloisa – commenta l’amministratore unico di Fucecchio Servizi, Lorenzo Calucci –. Ringrazio gli uffici comunali per la preziosa collaborazione e la ditta Volpini Group, insieme agli specialisti che hanno curato con professionalità il restauro dell’opera".

L’intervento di pulitura e restauro, che ha restituito luminosità al marmo di Carrara della scultura, si è svolto nei giorni scorsi. L'iniziativa, aggiungono dal Comune, si inserisce nel più ampio impegno di Fucecchio Servizi a fianco dell’amministrazione comunale. La società è da anni impegnata nella gestione dei servizi scolastici nelle scuole del territorio, nella promozione dell’agricoltura biologica e di buone pratiche ecosostenibili, oltre che nel supporto al Comune nell’organizzazione e nella promozione di gite, eventi culturali, incontri e progetti ad alto valore educativo.

"Eloisa è un’opera che fa parte della storia e del patrimonio culturale di Fucecchio – sottolineano l'assessore alla cultura Alberto Cafaro e l'assessora al decoro Sabrina Mazzei-. Restituirla al suo originario splendore dimostra attenzione per un bene che è diventato, negli anni, uno dei simboli del Parco Corsini, luogo elettivo di produzione e fruizione culturale. Ringraziamo Fucecchio Servizi per aver sostenuto questo intervento e tutti coloro che hanno contribuito al restauro di Eloisa. Il Comune continua a lavorare per prendersi cura di un patrimonio culturale che - dal capoluogo alle frazioni - rende Fucecchio davvero straordinaria".

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