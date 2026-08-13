Oltre 12 milioni per l'acquedotto di Sesto Fiorentino: un sistema sempre più efficiente e sicuro grazie ai fondi SFNIISSI

Oltre 12 milioni di euro. Sono quelli che Publiacqua riceverà grazie ai due progetti ammessi a contributo nell'ambito SFNIISSI.

Due interventi complementari al potenziamento dell’acquedotto cittadino, concluso da Publiacqua nel 2025 e realizzato anche grazie a fondi PNRR, e che rientrano in uno studio più ampio realizzato da tecnici e ingegneri dell’azienda denominato “Masterplan dell’Anello Idrico di Sesto Fiorentino”.

Tali interventi beneficeranno di un finanziamento complessivo pari a 12.060.000 euro, che coprirà il 90% del costo dell'investimento.

I due interventi prevedono la sostituzione delle condotte che attualmente compongono la grande struttura di distribuzione acquedottistica che corona la città di Sesto Fiorentino: il cosiddetto anello idrico. Una sostituzione che ha lo scopo sia di migliorare la funzionalità della rete idrica del centro cittadino sia di efficientare il funzionamento dell’intero sistema di distribuzione e adduzione che alimenta l’intero tessuto urbano e produttivo dell’area Firenze-Prato-Pistoia.

I benefici dell’intervento sono da identificarsi, quindi, sia su scala locale, a livello della rete di distribuzione di Sesto Fiorentino, sia su una scala distrettuale relativa all’intero sistema di interconnessione della rete di distribuzione sull’Autostrada dell’Acqua.

Benefici in termini di efficientamento del sistema, riduzione delle perdite di rete e relative interruzioni del servizio, risparmio energetico (grazie alla riduzione della pressione di esercizio necessaria a spingere l’acqua in rete) ed aumento ulteriore del livello di sicurezza e qualità della risorsa immessa in rete.

Cos'è lo SFNIISSI

L’acronimo sta per Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali per la Sicurezza nel Settore Idrico (SFNIISSI), di cui alla Misura del PNRR M2C4-I4.5. Il bando era rivolto ai progetti già candidati dai gestori del servizio idrico al Piano Nazionale degli Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI) e non finanziati in quella sede.

L’ufficialità del finanziamento è stata data dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) ed i due progetti ammessi (Efficientamento del sistema idrico del capoluogo di Sesto Fiorentino - Lotto 1 ed Efficientamento del sistema idrico del capoluogo di Sesto Fiorentino - Lotto 2) interessano entrambi l’acquedotto di Sesto Fiorentino.

Ricordiamo che Publiacqua aveva già ottenuto, nell'ambito del PNIISSI, finanziamenti per un importo complessivo pari a 13.457.687,15 euro per la realizzazione di due interventi: l’adeguamento delle infrastrutture di adduzione dell’Anconella e la realizzazione del nuovo invaso di Gello – Pistoia.

Gli interventi in numeri

Scendendo nello specifico degli interventi previsti dai due lotti, nel Lotto 1 è prevista la sostituzione della condotta adduttrice esistente (DN250) con una tubazione in ghisa sferoidale (DN400) per una lunghezza totale di circa 2,3 km. Lungo il tracciato di tale condotta principale sarà inoltre rinnovata la rete di distribuzione esistente, con una tubazione in ghisa sferoidale (DN100), e saranno rinnovati gli allacci alle utenze. Tra le strade principali interessate da questi lavori: via dell’Olmo, (dall’incrocio con via Provinciale di Calenzano all’incrocio con via del Cuoco); via C. Cafiero; viale I° Maggio.

Per quanto riguarda il Lotto 2 la progettazione è in fase meno avanzata. La sostituzione delle tubazioni interesserà comunque alcune grandi direttrici nella zona a sud del Lotto I andando a collegarsi con i precedenti interventi in via dell’Olmo ed in viale I° Maggio. In totale saranno sostituite circa 2,2 km di condotte.

In precedenza: il PNRR

Un contributo importante - che rende possibile la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per il territorio senza ricadute sulle tariffe del servizio idrico - che si somma a quello ricevuto precedentemente dal PNRR che, tra il 2022 e il 2025 ha consentito di realizzare:

un nuovo pompaggio nei pressi del Polo Scientifico Universitario;

una nuova tubazione di adduzione DN 400 (40 cm di diametro) in ghisa della lunghezza di 3 km (1,3 km dal pompaggio fino alla rotonda viale dei Mille/via Gramsci; 1,7 km dalla rotonda al Serbatoio di Colonnata). La nuova adduttrice può convogliare 130 l/s (ma ha una potenzialità per salire fino a 195 l/s) sopperendo così all’eventuale fermata della Centrale dell’Osmannoro;

la sostituzione rete idrica di via Nino Bixio (ghisa DN 150 con ripristino allacci);

una nuova condotta di troppo pieno del Serbatoio di Colonnata collegata alla fognatura;

l’adeguamento del Serbatoio di Colonnata.

Grazie ai finanziamenti PNRR è stato inoltre possibile “accompagnare” i grandi interventi strutturali appena descritti con la sostituzione ed il rinnovo delle reti idriche di zone alte del comune come Querceto e Quinto Alto dove, negli anni scorsi, erano maggiormente ricorrenti guasti e quindi disagi per i residenti.

Nella zona di Querceto sono state rinnovate circa 1,2 km di condotte e l’intervento ha interessato via Lino Biancalani, via del Borgo, via del Pallottolaio, via delle Cappelle e via del Gavine.

Nella zona di Quinto Alto, invece, sono stati rinnovati 350 metri di tubazioni su via Venni, via del Bazar e Piazza Biancalani. In questo caso il lavoro ha previsto anche la posa di una nuova condotta fognaria.

In entrambe le località sono da poco terminati gli interventi di ripristino stradale.

Le dichiarazioni

"I numeri degli interventi eseguiti da Publiacqua sul nostro territorio negli ultimi anni sono particolarmente significativi, sia per quanto riguarda l’ammontare delle risorse, sia per l’impatto positivo concreto che alcuni di essi hanno avuto sulla nostra città. È il caso, ad esempio, del collegamento tra Colonnata e la stazione di pompaggio dell’Osmannoro che ha risolto il problema dei frequenti disservizi nella parte alta della città. Poter contare su una infrastruttura adeguata ed efficiente è indispensabile per ridurre gli sprechi di un bene prezioso come l’acqua. Un ringraziamento al management dell’azienda, ai tecnici e a tutte le strutture coinvolte in questi lavori per quanto hanno fatto e per quanto, insieme, continueremo a fare". Lo ha detto Damiano Sforzi, Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino.

"L’ammissione al finanziamento dei due progetti per Sesto Fiorentino, che completano il quadro degli importanti interventi compiuti in questi anni, è motivo di grande soddisfazione. Grazie ai nostri tecnici Publiacqua conferma ancora una volta la capacità di intercettare risorse per mettere in campo opere a vantaggio dei nostri territori e dell’ambiente senza gravare sulle bollette dei cittadini, così come era avvenuto con la prima fase del Pnrr che ci aveva riconosciuto un finanziamento europeo di 87,5 milioni a fronte di investimenti per 150,4 milioni". A dirlo è Nicola Perini, Presidente di Publiacqua SpA.

"Ancora una volta Publiacqua ha dimostrato la propria capacità tecnica e amministrativa, di saper cogliere ogni opportunità di contribuzione pubblica finalizzata alla realizzazione di importanti investimenti per il potenziamento ed efficientamento delle infrastrutture idriche che abbiamo in gestione. Questi contributi generano un duplice beneficio: da una parte consentono a Publiacqua di realizzare gli investimenti riducendo la necessità di accedere al mercato del credito e quindi riducendo l’onere finanziario migliorando così il proprio conto economico; dall’altra, non gravano sulle tariffe a tutto vantaggio dell’utenza. Concorrere all’ottenimento di questi contributi, in competizione con le più importanti aziende del servizio idrico operanti sull’intero territorio nazionale, non è mai una cosa banale ed il risultato non è mai scontato. A maggior ragione ringrazio tutte le colleghe ed i colleghi che con il loro lavoro e la loro dedizione hanno consentito ancora una volta a Publiacqua il raggiungimento di questo obiettivo". Così ha dichiarato Paolo Saccani, Amministratore Delegato di Publiacqua SpA

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate