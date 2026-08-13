Palio dell'Assunta, l'ordine ai canapi per le prove

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Si svolgerà questo pomeriggio, giovedì 13 agosto, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15, la prima prova del Palio del 16 agosto 2026. Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, questa sera le Contrade prendono posto all’interno dei canapi nell’ordine nel quale le Contrade “furono estratte a sorte per partecipare al Palio”: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda, Giraffa (rincorsa).

Di seguito l’ordine ai canapi delle prossime prove. Seconda prova (domani mattina, venerdì 14 agosto, ore 9, ordine suddetto invertito): Giraffa, Onda Aquila, Torre, Istrice, Lupa, Nicchio, Oca, Chiocciola, Selva (rincorsa). Terza prova (domani pomeriggio, venerdì 14 agosto, ore 19.15, ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli): Giraffa, Aquila, Nicchio, Oca, Chiocciola, Lupa, Torre, Istrice, Onda, Selva (rincorsa). Quarta prova (sabato 15 agosto, ore 9, ordine suddetto invertito): Selva, Onda, Istrice, Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Nicchio, Aquila, Giraffa (rincorsa). Quinta prova (Prova generale, sabato 15 agosto, ore 19.15, ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione, così detto “numero d’orecchio”): Nicchio, Oca, Istrice, Torre, Chiocciola, Giraffa, Lupa, Onda, Selva, Aquila (rincorsa). Sesta prova (Provaccia, domenica 16 agosto, ore 9, ordine suddetto invertito): Aquila, Selva, Onda, Lupa, Giraffa, Chiocciola, Torre, Istrice, Oca, Nicchio (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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