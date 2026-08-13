Tenta di rubare 300 euro di alcolici e aggredisce il vigilante a Pescia, arrestata 49enne

Cronaca Pescia
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Foto di archivio (foto gonews.it)

Aveva nascosto diverse bottiglie nel bagaglio e tentato di superare le casse senza pagare. Bloccata dai carabinieri

Ha tentato di rubare superalcolici per circa 300 euro da un supermercato Esselunga di Pescia, ma è stata scoperta dalla vigilanza e arrestata dai carabinieri.

La donna, 49 anni e senza fissa dimora, aveva prelevato diverse bottiglie dal reparto enoteca, nascondendole in un bagaglio personale con l'obiettivo di oltrepassare le casse senza pagare. I suoi movimenti erano stati notati dagli addetti alla sicurezza attraverso le telecamere di videosorveglianza.

Quando è stata fermata, ha cercato di fuggire e ha strattonato e colpito ripetutamente un vigilante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato la donna. La 49enne è stata trasferita nel carcere di Sollicciano.

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