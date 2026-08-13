Torre del Lago, in fiamme camper e roulotte in un campeggio

Incendio questa notte di un camper e due roulotte in un campeggio a Torre del Lago, Viareggio. Sul posto, poco prima delle 5, sono intervenuti i vigili del fuoco: all'arrivo delle squadre l'incendio era già generalizzato ma l'opera di spegnimento ha consentito di estinguere le fiamme ed evitarne la propagazione alle strutture vicine.

Non sono registrate persone coinvolte. Intervenuti anche i soccorsi sanitari. In corso le indagini da parte dei carabinieri sulle cause dell'incendio.