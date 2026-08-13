Eventi, cinema e musica dal vivo al rientro da Ferragosto: riecco Vinci Sound

Gli eventi a Vinci riprendono subito dopo la breve pausa ferragostana e già lunedì 17 è tempo di cinema all’aperto con la seconda tranche di Cinema d’estate, la rassegna organizzata dal Cine Club 24. La cinepresa si sposta al circolo di Petroio con tre film, uno ogni sera, fino a mercoledì 18 (Il grande giorno lunedì, Il robot selvaggio martedì e Unicorni mercoledì; tutte le sere alle 21.30 con ingresso gratuito).

La seconda metà d’agosto a Vinci significa anche Vinci Sound. Da giovedì 20 a sabato 22 la musica dal vivo torna protagonista in Piazza Masi con i concerti dei talenti emergenti e degli artisti del territorio.

Si parte giovedì 20, appunto, con la Lizard Night, a cura delle Accademie Musicali Lizard; venerdì 21 agosto sul palco suona Bambina (preceduta da Clari); sabato 22 Giagoni aprirà invece il concerto a Ganugi.

Tutti gli spettacoli cominciano alle 21 e l’ingresso è libero.

Vinci Sound è organizzato dalla Pro Loco di Vinci con la collaborazione del Comune, del Mulino del Ronzone e delle Accademie Musicali Lizard. Sui profili social della Pro Loco informazioni e dettagli.

Nello spazio espositivo del Museo Leonardiano in Piazza L. da Vinci è attiva “Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera”, la mostra di fotografie di Laura Veschi dedicate alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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