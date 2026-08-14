Allevamento irregolare a Firenze con 135 capre, il proprietario: "Animali da compagnia"

Un allevamento con 135 capre è finito sotto i controlli della polizia municipale e dell'Asl Toscana centro nella zona dell'Isolotto, a Firenze. Gli accertamenti hanno evidenziato diverse irregolarità nella gestione e nell'identificazione degli animali.

I controlli erano partiti dopo alcune segnalazioni sulla presenza delle capre in un'area verde e sui danni provocati alla vegetazione. Nel corso del primo intervento, effettuato a fine luglio, il proprietario aveva spiegato agli agenti che gli animali erano ricoverati in una struttura di sua proprietà e che, a suo dire, erano "animali da compagnia".

Un nuovo sopralluogo, il 6 agosto, è stato effettuato insieme ai veterinari dell'Asl Toscana centro per verificare le condizioni di detenzione e la regolarità dell'attività. Gli operatori hanno riscontrato che gran parte delle capre era priva di identificazione, attraverso il previsto marchio auricolare, e della documentazione relativa agli adempimenti sanitari. Il numero degli animali è risultato inoltre superiore a quello consentito per gli allevamenti di tipo familiare.

Durante un ulteriore accertamento, l'11 agosto, polizia municipale e veterinari hanno contato 135 capre. Al proprietario è stato quindi prescritto di regolarizzare la situazione, provvedendo al campionamento, all'acquisto dei marchi auricolari e agli adempimenti necessari per l'identificazione e la registrazione degli animali.

Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi da parte dei reparti di polizia edilizia e ambientale della municipale per verificare le condizioni della struttura destinata al ricovero delle capre e delle relative pertinenze.

Il Comune ha annunciato che la situazione resterà sotto osservazione, con ulteriori controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni e della normativa vigente.

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