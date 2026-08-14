Arte e cultura al parco Corsini, il Comune di Fucecchio investe nei giovani e nella creatività

Rivitalizzare il parco Corsini con attività ed iniziative culturali ed artistiche rivolte ai giovani, attraverso un processo co-creativo e di partecipazione promosso insieme alle associazioni e ai gruppi giovanili del territorio. E' questo il progetto 'Corsini:LIVE - arti, giovani, spazio', promosso dal Comune di Fucecchio e vincitore del Bando attività artistiche e culturali 2026 della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, grazie al quale ha ottenuto un contributo di 10 mila euro.

L'obiettivo generale del progetto è quello di trasformare il parco Corsini in un hub culturale vivo, dinamico e partecipato, dove le nuove generazioni siano protagoniste nella co-progettazione e realizzazione di iniziative artistiche e culturali di qualità, contribuendo così alla rivitalizzazione degli spazi e al rafforzamento del senso di comunità e appartenenza al luogo. Il cuore pulsante del progetto Corsini:LIVE è rappresentato proprio dal processo di co-creazione che coinvolge attivamente ragazzi e ragazze del territorio in tutte le fasi progettuali, dalla ideazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla valutazione.

Dopo una prima fase di incontro e ideazione, in cui i giovani hanno definito il programma delle iniziative e degli eventi da realizzare in collaborazione con Amministrazione comunale, FucecchioèLibera, La Limonaia, Elan Frantoio e con il supporto di biblioteca comunale “Indro Montanelli”, Museo di Fucecchio, centro giovani Sottosopra e Informagiovani, da settembre 2026 a marzo 2027 il progetto entrerà nel vivo attraverso la realizzazione delle attività. L'ultima fase, nel mese di marzo, sarà infine dedicata alla valutazione e al rilancio.

"Parco Corsini è uno spazio trasversale di produzione e fruizione culturale – dichiarano l'assessore alla cultura Alberto Cafaro e il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Gianmarco Geloso - ovvero un luogo dove tutti, dai più piccoli alle persone mature, possono partecipare ad attività culturali come protagonisti. Il progetto Corsini:LIVE, concepito con i giovani e con i professionisti della cultura che operano al parco Corsini, costituisce un esempio virtuoso di un lavoro di squadra, in cui le generazioni più giovani sono protagoniste di progettualità fondamentali per la nostra comunità".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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