Auto rubata nella notte a Camporgiano, recuperata in poche ore

Cronaca Camporgiano
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Indagine lampo dei carabinieri: il veicolo rintracciato in provincia di Genova. Denunciato un 30enne incensurato

Le era stata rubata l'auto nella notte, ma grazie all'indagine lampo dei carabinieri è stata trovata e recuperata in poche ore. È successo a Camporgiano, in Garfagnana, dove una donna, all'indomani del furto, si era presentata alla mattina nella stazione locale dei carabinieri per denunciare il furto. Ricevuta la segnalazione, i militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti, riuscendo in breve tempo a risalire al presunto responsabile e a localizzare la vettura, che nel frattempo era stata portata in provincia di Genova. Nei guai un 30enne incensurato, denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca per furto.

Per le attività di ricerca e recupero è stata determinante anche la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Arenzano (Liguria), che hanno consentito di rintracciare il mezzo e riportarlo alla proprietaria.

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