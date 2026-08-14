Partono i lavori sulle strade bianche comunali: primi interventi per 22mila euro prima dell'autunno. Sulle strade verrà steso un nuovo manto di materiale stabilizzante

Il comune di Castelfranco di Sotto interviene per risanare le strade bianche comunali della parte rurale del territorio vicino al capoluogo. Gli interventi saranno fatti prima dell'autunno o comunque prima dell'inizio delle piogge e serviranno per colmare le buche che si sono create lungo il tracciato e stendere un nuovo strato di materiale stabilizzante.

I lavori interesseranno varie strade bianche comunali e i più impegnativi riguarderanno nel capoluogo via Aiale e via dello Stadio. A Orentano invece la ditta incaricata dell'intervento si concentrerà sul piazzale sterrato del campo sportivo.

I lavori in via dello Stadio e sulle altre strade comunali prevedono di ripristinare il piano stradale colmando le buche e per poi stendere uno strato di materiale stabilizzante, una particolare miscela di ghiaia piuttosto fine e sabbia con l'aggiunta di altre sostanze, che non si limita a ripristinare il piano stradale, ma con il tempo tende a indurirsi in modo da essere più resistente alla pressione esercitata dal passaggio delle automobili.

In via Aiale l'intervento sarà un po' più impegnativo, perché prevede anche la risagomatura con le ruspe della strada in prossimità delle fosse, nei punti in cui la spalletta stradale ha ceduto. Fatto questo lavoro anche in questo caso verranno ripianate le buche della strada e steso un manto di materiale stabilizzante. L'ultimo intervento di questa serie di lavori è stato previsto nella frazione di Orentano, dove verrà sistemato con la stessa tecnica il piazzale sterrato che si trova di fronte al campo sportivo e dove con il tempo si sono formati vari avvallamenti.

Questi interventi complessivamente costeranno al comune poco più 22mila euro. L'amministrazione del sindaco Fabio Mini ha cercato di dare una sistemazione a queste strade comunali su cui da tempo non vengono fatti interventi e che ora versano in condizioni piuttosto critiche.

"Castelfranco – spiega l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli -, ha un territorio in parte antropizzato con strade asfaltate in prossimità del centro del capoluogo, ma in molte parti periferiche del comune esistono ancora varie strade bianche comunali che tutti i giorni vengono utilizzate da residenti e cittadini per spostarsi. È chiaro che una strada bianca non avrà mai la stabilità di una strada cittadina asfaltata, ma non possiamo neppure lasciarle con le buche che in alcuni tratti rendono difficile percorrere il tracciato. Quindi abbiamo deciso di fare questo investimento che per un po' dovrebbe risolvere il problema, nella logica di cercare di non abbandonare nessuna parte di territorio, soprattutto per quanto riguarda le viabilità pubbliche".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

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