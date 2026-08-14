Crisi in Medio Oriente, la Toscana attiva indennizzi per le imprese della pesca e dell’acquacoltura

La Regione Toscana interviene a sostegno della filiera ittica regionale con l’attivazione del bando FEAMPA dedicato alle imprese della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, duramente colpite dall’aumento dei costi generato dalla crisi in Medio Oriente.

Grazie alla decisione della Commissione Europea che ha riconosciuto la situazione come evento eccezionale, la Regione può attivare indennizzi mirati nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2.2 – Intervento 7, Azione 5 del Programma FEAMPA 2021–2027.

Il decreto regionale, tenendo conto delle risorse a oggi disponibili, stanzia 238.440 euro tra fondi UE, statali e regionali per il 2026 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura toscane per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l’attività dell’impresa acquicola, compresi tra il 28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026. Le risorse, come previsto dal bando, previa approvazione del nuovo piano finanziario da parte della Commissione Europea, potranno essere implementate fino a circa 3,5 milioni di euro.

Secondo il presidente Giani: “Con questo bando la Regione Toscana interviene in modo tempestivo per sostenere una filiera identitaria per la Toscana che rappresenta un presidio fondamentale per i nostri territori costieri. La crisi in Medio Oriente ha generato un aumento dei costi che ha messo in difficoltà molte imprese: grazie al riconoscimento della Commissione Europea, possiamo attivare indennizzi mirati e garantire un supporto concreto alle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici. È un segnale di attenzione verso un settore strategico che siamo impegnati a sostenere con convinzione”.

Secondo il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika: “Con questo bando sosteniamo concretamente le nostre imprese sotto pressione per il difficile quadro internazionale, rendendole più forti per affrontare le sfide globali. E’ fondamentale impiegare bene e tempestivamente le risorse che ci arrivano dall’Europa, integrate da quelle statali e regionali. Questo ci permette di offrire un sollievo immediato ad una filiera, quella del mare, che è importantissima per la Toscana e che valorizza qualità dei prodotti, lavoro e territorio. Continueremo a operare affinché la filiera ittica toscana disponga degli strumenti necessari per competere e innovare”.

Il bando si inserisce nel quadro del Documento di Attuazione Regionale del FEAMPA.

Le domande dovranno essere presentate tramite DUA dal 17 agosto al 15 settembre 2026, entro le ore 13:00.

Il bando recepisce le indicazioni condivise nel Tavolo istituzionale tra MASAF e Regioni e potrà essere integrato con ulteriori risorse, in linea con la programmazione regionale per il mare, l’Elba e l’Arcipelago Toscano. Il provvedimento è stato trasmesso ad ARTEA per gli adempimenti gestionali.

Link al bando per maggiori info: https://www.regione.toscana.it/-/pesca-e-acquacoltura-indennizzi-per-la-trasformazione-e-commercializzazione-dei-prodotti

Fonte: Regione Toscana

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