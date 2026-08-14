Crolla balcone di una casa a Livorno, muore una donna

Cronaca Livorno
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Dopo il cedimento del terrazzo, che ha coinvolto un altro balcone sottostante, è precipitata dal terzo piano. L'allarme ai soccorsi nel pomeriggio

Una donna di 56 anni è morta questo pomeriggio a Livorno in seguito al crollo di un balcone. Da quanto emerso la donna è deceduta in ospedale, dove era stata trasportata dal personale del 118 intervenuto sul posto, insieme a vigili del fuoco e polizia municipale, dopo il gravissimo incidente. A lanciare l'allarme i residenti della zona, che hanno avvertito il boato.

Secondo quanto ricostruito al momento la 56enne è precipitata nel vuoto a seguito del crollo parziale del balcone di un'abitazione, al terzo e ultimo piano di un condominio in via Bonomo. Nel cedimento il terrazzo ha sfondato anche il balcone al piano sottostante. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

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