Due casi di dengue a Firenze, l'Asl: "Attivati gli interventi. Non è stato necessario il ricovero"

Dall'inizio del mese di agosto due casi di dengue sono stati segnalati a Firenze all’Igiene pubblica dell'Asl Toscana centro. Come rende noto l'azienda sanitaria si tratta di due casi distinti, che non hanno relazione epidemiologica, entrambi importati a seguito di un soggiorno all'estero. Segnalato, sempre nella giornata di oggi, un caso a Livorno.

Come spiegato dall'Asl Tc "le persone interessate dalla malattia sono in condizioni cliniche buone e per entrambi non c'è stata necessità di ricovero ospedaliero". L’indagine ambientale condotta dai tecnici della Prevenzione ha consentito di circoscrivere le zone in cui eseguire gli interventi di disinfestazione, in due aree distinte della città di Firenze. Il Comune di Firenze ha emesso ordinanze contingibili e urgenti per disporre gli interventi di disinfestazione da parte delle ditte convenzionate, già stati realizzati. Obiettivo dei trattamenti di disinfestazione, aggiungono dall'Asl Tc, "è abbattere la densità delle zanzare nei luoghi frequentati dai casi prima della notifica di Dengue".

"L’arbovirosi da Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali. Si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes) e non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Tuttavia, tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre (Aedes Albopictus) che da alcuni anni è largamente diffusa nel nostro territorio".

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