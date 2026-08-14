Farmacie di turno dal 14 agosto al 21 agosto

EMPOLI

da venerdì 14 agosto dalle 20:00 a venerdì 21 agosto alle 20:00

Farmacia Chiarugi - Via del Giglio, 89 - tel. 0571-72781

Far.Ma.Dea. - Via Gobetti 19-21-25 (località Ponte a Elsa) – tel. 331 257 4000

FARMACIE IN FERIE BACINO DI UTENZA 1

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 Empoli- tel. 0571-590087 dal 3 al 21 agosto 2026

Farmacia Comunale 3 – Via Sottopoggio per San Donato (loc. Villanuova) Empoli – tel. 0571-1738230 dal 27 luglio al 9 agosto 2026

Farmacia Azzerlini - Via J.Carrucci, 248 - tel. 0571-74222 dal 10 al 28 agosto 2026

Farmacia Amenta - Piazza Borromini, 5 - tel. 0571-80648 dall’8 al 23 agosto 2026

Farmacia Bizzarri - Piazza della Vittoria, 26 - tel. 0571-73949 dal 10 al 21 agosto 2026

Farmacia Comunale n°1 - Via dei Cappuccini, 18 - tel. 0571-922356 dal 10 al23 agosto 2026

Farmacia Monterappoli – via Salaiola, 355, Empoli – tel. 0571-1551935 dal 17 al 21 agosto 2026

SAN MINIATO

da venerdì 14 agosto dalle 20:00 a venerdì 21 agosto alle 20:00

Nuova Farmacia Ponte a Elsa – Via Nazionale, 91 (località Ponte a Elsa) – tel. 0571-464425

Farmacie in appoggio:

sabato 15 e domenica 16 agosto dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 14 agosto dalle 20:00 a venerdì 21 agosto alle 20:00

Farmacia Galeazzi – P.zza G. Matteotti, 38 – tel. 0571-30006

CASTELFIORENTINO

da venerdì 14 agosto dalle 20:00 a venerdì 21 agosto alle 20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117

Farmacie in appoggio:

sabato 15 e domenica 16 agosto dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197

MONTESPERTOLI

da venerdì 14 agosto dalle 20:00 a venerdì 21 agosto alle 20:00

Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.