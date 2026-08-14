Carceri, a Ferragosto Nardini in visita a Sollicciano e all'Istituto per i minorenni di Firenze

dalla Regione Scandicci
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Il carcere di Sollicciano

Proseguono, anche nel mese di agosto, le visite dell’assessora regionale Alessandra Nardini nelle carceri toscane.
Domani, Ferragosto, l’assessora della giunta regionale toscana con delega alle questioni carcerarie sarà a Firenze, per tornare a visitare, la mattina, la Casa circondariale di Sollicciano, e per recarsi successivamente, nel pomeriggio, all’Istituto penale per i minorenni.
Nelle visite sarà accompagnata dal Garante dei Detenuti del Comune di Firenze, Giancarlo Parissi, e da rappresentanti delle associazioni L'Altro Diritto e Pantagruel, con cui Nardini aveva già effettuato, il 31 marzo scorso, la sua prima visita a Sollicciano.
In questi mesi le viste dell’assessora regionale hanno riguardato, inoltre, la Casa circondariale “Don Bosco” di Pisa, la Casa circondariale “Le Sughere” di Livorno, la Casa circondariale “La Dogaia” di Prato, l’Istituto penale per minorenni di Pontremoli (riservato esclusivamente a ragazze), la Casa di reclusione di San Gimignano, la Casa di reclusione di Massa e la Casa circondariale di Lucca. L’assessora ha inoltre sollecitato la nomina della figura del o della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale da parte dei sindaci delle città dove le rispettive carceri ne risultano, da sempre o al momento, sprovviste.
Già programmate, nelle prossime settimane, le visite alla Casa di reclusione di Porto Azzurro, alla Casa di reclusione e alla Rems di Volterra, a cui seguiranno nelle settimane successive anche quelle alle altre carceri toscane.

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