Incendio nei boschi di San Donato in Poggio: in azione tre elicotteri e dieci squadre

Cronaca Barberino Tavarnelle
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L'incendio è scoppiato questo pomeriggio nei boschi in prossimità di San Donato in Poggio, nel comune di Barberino Tavarnelle

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio nei boschi in prossimità di San Donato in Poggio, nel comune di Barberino Tavarnelle. Le fiamme, alimentate dalla bassa umidità e dal vento di nord-est, hanno preso rapidamente vigore, rendendo necessario l'intervento immediato dell'antincendio boschivo con il supporto de La Racchetta di Greve in Chianti. Sul posto sono stati inviati tre elicotteri regionali e dieci squadre di volontari. È in corso la valutazione sull'eventuale invio di ulteriori squadre e mezzi aerei, in base all'evoluzione dell'incendio e alle condizioni del fronte di fiamma.

La vegetazione dell'area è costituita prevalentemente da boschi misti di quercia e resinose, con una presenza particolarmente fitta di sottobosco, condizioni che possono favorire la rapida propagazione del fuoco.

L'Organizzazione Antincendi Boschivi della Toscana raccomanda intanto la massima prudenza e invita a evitare, nelle aree di campagna, tutte le operazioni che prevedano l'utilizzo di apparecchi con fiamma libera o che possano generare scintille. Resta inoltre in vigore il divieto assoluto di abbruciamento, scattato lo scorso 13 giugno e valido fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe.

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