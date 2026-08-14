Incidente in Fi-Pi-Li a Pontedera tra due auto, una si ribalta

Incidente questa sera sulla Fi-Pi-Li poco prima dell'uscita di Pontedera, dove due auto per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Nell'impatto un mezzo si è ribaltato. È successo intorno alle 19.30 in direzione Pisa-Livorno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale sanitario inviato dal 118, che hanno collaborato nelle fasi di soccorso, tecnici di Avr e polizia stradale per i rilievi. I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dei veicoli coinvolti.