Investito da un treno a Carrara, muore 74enne. Ritardi fino a 200 minuti

Un uomo di 74 anni, residente a Massa, è morto nella notte dopo essere stato investito da un treno nella zona della stazione di Carrara. L'allarme è scattato intorno alle 3.40. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con l'automedica di Carrara, i vigili del fuoco e la Polizia ferroviaria.

A seguito dell'investimento, la circolazione ferroviaria sulla linea Pisa-La Spezia è stata inizialmente sospesa tra Sarzana e Massa Centro. Successivamente il traffico ferroviario è ripreso, ma con forti rallentamenti.

Secondo quanto comunicato da Rfi, alle 8 la circolazione risultava ancora fortemente rallentata, con ritardi fino a 200 minuti, oltre a limitazioni di percorso e cancellazioni di alcuni treni.