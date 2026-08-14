'L’estate del Martino': visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio

Domenica 23 agosto 2026, alle 9, visita a tema guidata alla scoperta delle ricchezze naturalistiche dell’oasi naturale protetta di Arnovecchio organizzata da Legambiente Empolese Valdelsa, che gestisce l'area naturale per conto del Comune di Empoli.

In questo periodo, con una buona dose di pazienza e di fortuna, si può osservare sui posatoi intorno al lago un ospite coloratissimo: il Martin pescatore, elegante combinazione di arancione e blu-turchese dai toni metallici. Più facile contattare altri uccelli che vivono nel lago, come lo Svasso maggiore ed il Tuffetto, che in questo periodo stanno ancora allevando i giovani, il raro Marangone minore e le prime anatre selvatiche di passaggio.

Anche sugli alberi che circondano il lago non mancano occasioni per un birdwatching di stagione: variopinti Gruccioni dall’aspetto africano, vociferi Picchi verdi e soprattutto le famiglie del Rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera.

Ma la colonna sonora del mese di agosto è soprattutto il frinire delle cicale: dopo anni passati nel terreno, gli adulti dedicano la loro breve vita alla riproduzione, ed i maschi cantano incessantemente per attirare le femmine. Si consiglia come sempre di portare il binocolo.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione a Legambiente Empolese-Valdelsa, inviando una mail all’indirizzo oasidiarnovecchio@gmail.com inserendo nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Nel mese di agosto l’area di Arnovecchio rimane sempre aperta al pubblico, accesso libero, nei giorni di domenica (dalle 9 alle 12); nel mese di settembre, invece, il sabato in orario 16-19 e la domenica 9-12.

(Foto Paolo Caciagli)

Informazioni e elenco degli eventi sul sito su www.naturaintoscana.it

L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nell’ex Cava Pierucci, di proprietà comunale, è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate