Maltempo Empoli, la conta dei danni: 12 alberi caduti, interventi su altri 45

Il maltempo a Empoli ha provocato la caduta di 12 alberi caduti e su altri 45 è stato necessario intervenire per rami pericolanti o chiome da sfoltire. Questo il bilancio del Comune dopo la violenta perturbazione, con forti raffiche di vento e temporali, che si è abbattuta sulla città, e in altri comuni limitrofi, nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto. Il punto arriva dopo numerose riunioni, evidenziano dall'amministrazione, operative dal giorno della perturbazione fino a oggi, venerdì 14 agosto.

La metà degli alberi caduti si trova al parco Mariambini (5) e al parco di piazza Toscanini (2). A seguire, 1 in via VIII Marzo, 1 in via Masini, 1 all'impianto sportivo di Ponte a Elsa, 1 nell'area del parcheggio zona McDonald's e purtroppo un cedro di grosse dimensioni in via Battisti.

I maggiori danni al patrimonio pubblico risultano quelli riguardanti il verde presente in tutta la città, aggiungono dal Comune, ma sono state effettuate ricognizioni anche nelle scuole e negli impianti sportivi del territorio, con manutenzioni che si sommeranno a quelle ordinarie programmate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. La viabilità è stata interrotta per poco tempo nella giornata di mercoledì, con viabilità alternative sempre garantite e l'ultimo intervento di rimozione piante su sede stradale è di poche ore fa in zona Bastia. Altri disservizi hanno riguardato la linea della corrente elettrica che è stata riattivata da E-Distribuzione nelle ore seguenti all'evento, mentre anche in alcuni tratti della città ci sono stati danni alla rete della fibra ottica. Registrati danni anche al canile municipale.

Empoli, 12 agosto 2026 (foto gonews.it)

Questi giorni e i prossimi saranno essenziali per riportare la situazione alla normalità, prosegue la nota, con la pulizia delle strade in capo a Plures Alia, a cui l'amministrazione comunale chiederà massima attenzione per griglie e caditoie.

"Voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi per un'emergenza non prevista sul nostro territorio in questi termini, con il combinato disposto di forti piogge e raffiche di vento che hanno portato disordine e disagi in città" commenta il vice sindaco delegato alla Protezione Civile, Nedo Mennuti. "E ringrazio per la pazienza anche le cittadine e i cittadini che hanno mantenuto la calma e hanno segnalato con tempestività i disservizi. Servirà ancora tutta la prossima settimana per ritornare alla normalità, con l'intervento degli uffici tecnici del Comune, dopo il pronto servizio di vigili del fuoco, protezione civile, polizia municipale e in particolar modo gli enti di volontariato intervenuti in forze in questo periodo di ferie".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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