Maltempo Empoli, la conta dei danni: 12 alberi caduti, interventi su altri 45

A fare il bilancio dopo le forti raffiche di vento e temporale di mercoledì 12 agosto il Comune. Vice sindaco Mennuti: "Grazie a tutti coloro che si sono spesi per un'emergenza non prevista"
Il maltempo a Empoli ha provocato la caduta di 12 alberi caduti e su altri 45 è stato necessario intervenire per rami pericolanti o chiome da sfoltire. Questo il bilancio del Comune dopo la violenta perturbazione, con forti raffiche di vento e temporali, che si è abbattuta sulla città, e in altri comuni limitrofi, nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto. Il punto arriva dopo numerose riunioni, evidenziano dall'amministrazione, operative dal giorno della perturbazione fino a oggi, venerdì 14 agosto.
La metà degli alberi caduti si trova al parco Mariambini (5) e al parco di piazza Toscanini (2). A seguire, 1 in via VIII Marzo, 1 in via Masini, 1 all'impianto sportivo di Ponte a Elsa, 1 nell'area del parcheggio zona McDonald's e purtroppo un cedro di grosse dimensioni in via Battisti.
I maggiori danni al patrimonio pubblico risultano quelli riguardanti il verde presente in tutta la città, aggiungono dal Comune, ma sono state effettuate ricognizioni anche nelle scuole e negli impianti sportivi del territorio, con manutenzioni che si sommeranno a quelle ordinarie programmate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. La viabilità è stata interrotta per poco tempo nella giornata di mercoledì, con viabilità alternative sempre garantite e l'ultimo intervento di rimozione piante su sede stradale è di poche ore fa in zona Bastia. Altri disservizi hanno riguardato la linea della corrente elettrica che è stata riattivata da E-Distribuzione nelle ore seguenti all'evento, mentre anche in alcuni tratti della città ci sono stati danni alla rete della fibra ottica. Registrati danni anche al canile municipale.
Questi giorni e i prossimi saranno essenziali per riportare la situazione alla normalità, prosegue la nota, con la pulizia delle strade in capo a Plures Alia, a cui l'amministrazione comunale chiederà massima attenzione per griglie e caditoie.
"Voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi per un'emergenza non prevista sul nostro territorio in questi termini, con il combinato disposto di forti piogge e raffiche di vento che hanno portato disordine e disagi in città" commenta il vice sindaco delegato alla Protezione Civile, Nedo Mennuti. "E ringrazio per la pazienza anche le cittadine e i cittadini che hanno mantenuto la calma e hanno segnalato con tempestività i disservizi. Servirà ancora tutta la prossima settimana per ritornare alla normalità, con l'intervento degli uffici tecnici del Comune, dopo il pronto servizio di vigili del fuoco, protezione civile, polizia municipale e in particolar modo gli enti di volontariato intervenuti in forze in questo periodo di ferie".
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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