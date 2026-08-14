Manutenzione dei cimiteri, il Comune: "Dal 24 agosto al via la rimozione delle erbe infestanti"

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

L’intervento interesserà tutti i 17 cimiteri comunali. Il servizio quest’anno ha subito un ritardo rispetto alla consueta programmazione

A partire dalla settimana del 24 agosto, prenderanno il via gli interventi di rimozione delle erbe infestanti nei 17 cimiteri comunali di San Miniato.

L’avvio delle operazioni è arrivato più tardi rispetto agli anni precedenti, quando gli interventi venivano normalmente programmati tra maggio e giugno. Il ritardo è stato determinato da alcune problematiche di carattere burocratico legate alla prima ditta individuata per l’affidamento del servizio, che hanno comportato la necessità di prolungare i tempi della procedura.

“Le segnalazioni che ci sono arrivate - dichiarano il Sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco - sono corrette e siamo consapevoli che in alcuni cimiteri la situazione sia arrivata a condizioni che richiedono un intervento urgente. Per questo ci scusiamo con la cittadinanza”.

Le operazioni riguarderanno la rimozione delle erbe infestanti e il ripristino delle necessarie condizioni di decoro e manutenzione delle aree cimiteriali.

“Monitoreremo con attenzione - concludono - lo svolgimento degli interventi, con l’obiettivo di riportare progressivamente tutti i cimiteri comunali nelle condizioni di cura e decoro”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
13 Agosto 2026

Vendemmia 2026, il caldo estremo anticipa la raccolta: attesa uva di qualità, ma si teme il maltempo: "Basta un giorno per sciupare tutto"

Grappoli più piccoli ma più concentrati di zuccheri, che fanno ben sperare nella qualità della vendemmia. È una delle fotografie del settore vitivinicolo in Toscana, dove dopo mesi segnati da [...]

San Miniato
Attualità
13 Agosto 2026

San Miniato, Via Conti: terminati i lavori di ripristino della pavimentazione

Sono terminati i lavori di ripristino della pavimentazione di via Conti, nel centro storico di San Miniato, danneggiata a seguito del guasto alla rete elettrica verificatosi nell’ottobre 2025. L’intervento si [...]

San Miniato
Attualità
13 Agosto 2026

Comune di San Miniato, concorso pubblico per istruttore tecnico

È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Tecnico, appartenente all’Area degli Istruttori (ex categoria C) del CCNL Funzioni Locali. Il [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina