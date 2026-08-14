Manutenzione dei cimiteri, il Comune: "Dal 24 agosto al via la rimozione delle erbe infestanti"

A partire dalla settimana del 24 agosto, prenderanno il via gli interventi di rimozione delle erbe infestanti nei 17 cimiteri comunali di San Miniato.

L’avvio delle operazioni è arrivato più tardi rispetto agli anni precedenti, quando gli interventi venivano normalmente programmati tra maggio e giugno. Il ritardo è stato determinato da alcune problematiche di carattere burocratico legate alla prima ditta individuata per l’affidamento del servizio, che hanno comportato la necessità di prolungare i tempi della procedura.

“Le segnalazioni che ci sono arrivate - dichiarano il Sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco - sono corrette e siamo consapevoli che in alcuni cimiteri la situazione sia arrivata a condizioni che richiedono un intervento urgente. Per questo ci scusiamo con la cittadinanza”.

Le operazioni riguarderanno la rimozione delle erbe infestanti e il ripristino delle necessarie condizioni di decoro e manutenzione delle aree cimiteriali.

“Monitoreremo con attenzione - concludono - lo svolgimento degli interventi, con l’obiettivo di riportare progressivamente tutti i cimiteri comunali nelle condizioni di cura e decoro”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato

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