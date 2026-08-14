Nuove telecamere a Fucecchio: progetto da 100mila euro, chiesto cofinanziamento al Ministero

La giunta comunale guidata dalla sindaca Emma Donnini ha appena approvato un progetto di fattibilità tecnico economica per potenziare il sistema di videosorveglianza nel centro urbano di Fucecchio, per una spesa di 100.000 euro. L'ente di piazza Amendola ha contestualmente presentato domanda di cofinanziamento al 50% al Ministero dell'Interno, con riferimento al decreto interministeriale dello stesso ministero di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze per le modalità di ripartizione dei finanziamenti per interventi in materia di sicurezza urbana. Ma al di là delle questioni puramente tecniche, il progetto redatto internamente dal servizio informatico del Comune e appena approvato è così strutturato: nuovi siti dotati di telecamere, in zone strategiche ma che al momento non sono coperte da occhi elettronici. Il Comune di conseguenza con questo intervento intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, per le quali vi sono numerose e rilevanti istanze provenienti da residenti e da operatori commerciali, in riferimento in maniera particolare a reati predatori, all'uso di sostanze stupefacenti e non solo.

Con questa implementazione del sistema attuale viene predisposta la lettura automatica delle targhe degli autoveicoli, così da garantire il monitoraggio in maniera costante e continuamente degli accessi e delle uscite dal territorio comunale, fornendo una collaborazione quanto più ampia alle richieste delle forze dell'ordine; le telecamere, inoltre, consentiranno un controllo automatico per quanto riguarda revisione e copertura assicurativa dei mezzi, così da comminare eventuali sanzioni o altri provvedimenti. Oltre, ovviamente, a controllare ciò che accade nelle aree interessate.

La aree scelte sono: piazza XX Settembre (2 telecamere), parcheggio piazza Giovanni Paolo II (2 telecamere), via Pistoiese (3 telecamere), strada provinciale 11 (3 telecamere), via Bonaparte (una telecamera) e via Cesare Battisti (2 telecamere). Gli occhi elettronici saranno disposti per creare dei veri e propri varchi d'ingresso e di uscita sulle direttrici appena citate, mentre nelle due piazze le telecamere serviranno per coprire le aree interessate.

«La sicurezza dei cittadini – sottolinea la sindaca Emma Donnini - è una priorità per la nostra amministrazione. Con questo progetto vogliamo rafforzare concretamente la videosorveglianza, coprendo con nuove telecamere alcuni punti strategici della città e delle principali vie di accesso. È un investimento importante, che ci permetterà anche di offrire un supporto ancora più efficace alle forze dell’ordine. Le telecamere non sono la soluzione a ogni problema, ma rappresentano uno strumento fondamentale di prevenzione e contrasto all’illegalità e rispondono alle richieste che arrivano dai cittadini e dalle attività commerciali».

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa