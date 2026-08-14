Madonna dell'Acqua, trovato un residuato bellico della Seconda guerra mondiale: area interdetta

Terreno agricolo privato interdetto nella zona di Madonna dell’Acqua, per la presenza di un residuato bellico della Seconda guerra mondiale.

La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio ieri (giovedì 13 agosto) alla Questura di Pisa che ha avvertito la Polizia Locale di San Giuliano Terme e attivato il Secondo Reggimento “Genio Pontieri” il cui intervento ha permesso di appurare il carattere effettivamente bellico dell’ordigno, un proiettile di circa 30 centimetri di lunghezza e cinque di diametro. Da qui, stamani, l’ordinanza del sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli che, a partire dalla indicazioni ricevuto dagli artificieri del “Genio Pontieri”, ha interdetto l’area per un raggio di 113 metri dal luogo del rinvenimento fino a che gli artificieri stessi non provvederanno alle operazioni di brillamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e il personale della protezione civile dell’amministrazione comunale per le operazioni di delimitazione del terreno in cui è stato rinvenuto il residuato bellico.

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