Madonna dell'Acqua, trovato un residuato bellico della Seconda guerra mondiale: area interdetta

Cronaca San Giuliano Terme
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Si tratta di un proiettile di circa 30 centimetri di lunghezza e cinque di diametro. Interdetta la zona per un raggio di 113 metri in attesa dell'intervento degli artificieri del Genio Pontieri

Terreno agricolo privato interdetto nella zona di Madonna dell’Acqua, per la presenza di un residuato bellico della Seconda guerra mondiale.

La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio ieri (giovedì 13 agosto) alla Questura di Pisa che ha avvertito la Polizia Locale di San Giuliano Terme e attivato il Secondo Reggimento “Genio Pontieri” il cui intervento ha permesso di appurare il carattere effettivamente bellico dell’ordigno, un proiettile di circa 30 centimetri di lunghezza e cinque di diametro. Da qui, stamani, l’ordinanza del sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli che, a partire dalla indicazioni ricevuto dagli artificieri del “Genio Pontieri”, ha interdetto l’area per un raggio di 113 metri dal luogo del rinvenimento fino a che gli artificieri stessi non provvederanno alle operazioni di brillamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e il personale della protezione civile dell’amministrazione comunale per le operazioni di delimitazione del terreno in cui è stato rinvenuto il residuato bellico.

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