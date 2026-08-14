Palio 16 agosto, gli ospiti del Comune di Siena

Il Comune di Siena, in occasione del Palio del 16 agosto 2026, ospiterà alcune personalità nazionali e internazionali che si affacceranno dalle trifore di Palazzo Pubblico per assistere al Corteo Storico e alla Carriera.

Tra gli ospiti che hanno già confermato la propria presenza figurano numerosi rappresentanti del mondo diplomatico e istituzionale: l’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Stephen Hickey; la vice ambasciatrice e capo missione degli Stati Uniti in Italia, Marta Youth; la principessa Mabel di Orange-Nassau dei Paesi Bassi; il principe Sheikh Suhaim Al-Thani del Qatar; gli ambasciatori della Repubblica di Corea e della Repubblica di Croazia in Italia, rispettivamente Choon-goo Kim e Jasen Mesić; l’ambasciatore d’Italia a Vilnius, Emanuele de Maigret. Saranno inoltre presenti il presidente nazionale del Coni, Luciano Buonfiglio, il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e l’assessore regionale Cristina Manetti.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

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