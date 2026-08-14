Palio 16 agosto, gli ospiti del Comune di Siena

Attualità Siena
Condividi su:
Leggi su mobile
Palazzo Pubblico a Siena (foto gonews.it)

Si affacceranno dalle trifore di Palazzo Pubblico in occasione della Carriera dell’Assunta

Il Comune di Siena, in occasione del Palio del 16 agosto 2026, ospiterà alcune personalità nazionali e internazionali che si affacceranno dalle trifore di Palazzo Pubblico per assistere al Corteo Storico e alla Carriera.

Tra gli ospiti che hanno già confermato la propria presenza figurano numerosi rappresentanti del mondo diplomatico e istituzionale: l’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Stephen Hickey; la vice ambasciatrice e capo missione degli Stati Uniti in Italia, Marta Youth; la principessa Mabel di Orange-Nassau dei Paesi Bassi; il principe Sheikh Suhaim Al-Thani del Qatar; gli ambasciatori della Repubblica di Corea e della Repubblica di Croazia in Italia, rispettivamente Choon-goo Kim e Jasen Mesić; l’ambasciatore d’Italia a Vilnius, Emanuele de Maigret. Saranno inoltre presenti il presidente nazionale del Coni, Luciano Buonfiglio, il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e l’assessore regionale Cristina Manetti.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

Notizie correlate

Siena
Attualità
14 Agosto 2026

Palio 16 agosto, la Giraffa vince la seconda prova

E’ stata l’Imperiale Contrada della Giraffa a vincere questa mattina, venerdì 14 agosto, la seconda prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Euskaldi e il fantino Elias [...]

Siena
Attualità
13 Agosto 2026

Palio 16 agosto, l’Onda vince la prima prova

E’ stata la Contrada Capitana dell’Onda a vincere questo pomeriggio, giovedì 13 agosto, la prima prova del Palio del 16 agosto 2026, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino [...]

Siena
Attualità
13 Agosto 2026

Palio dell'Assunta, l'ordine ai canapi per le prove

Si svolgerà questo pomeriggio, giovedì 13 agosto, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15, la prima prova del Palio del 16 agosto 2026. Secondo l’articolo 62 [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

torna a inizio pagina